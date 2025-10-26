Pályakerékpáros-vb: Drijver Bertold 17. lett omniumban

A 22 éves magyar sportoló csütörtökön scratchben negyedik, pénteken a pontversenyben 13. lett.

Drijver a pontversenyben a két évvel ezelőtti vb-n nyolcadik, míg scratchben az idei Európa-bajnokságon hetedik volt.

A szombati versenynapon két brit és egy-egy spanyol, illetve holland aranyérem született a chilei fővárosban. Női 1 kilométeren a holland Hetty van de Wouw 1:03.121 perces világcsúcsot ért el.

KERÉKPÁR

Pályakerékpár, világbajnokság, Santiago, Chile

Férfiak

Omnium

1. Albert Torres (Spanyolország) 133 pont

2. Kuboki Kazusige (Japán) 131

3. Lindsay De Vylder (Belgium) 131

...17. Drijver Bertold 27

Nők

Madison

1. Nagy-Britannia 30 pont

2. Franciaország 24

3. Olaszország 20

1 kilométer

1. Hetty van de Wouw (Hollandia) 1:03.121 perc – világcsúcs

2. Jana Burlakova (orosz, semleges színekben)

3. Ellesse Andrews (Új-Zéland)

Egyéni üldözőverseny

1. Anna Morris (Nagy-Britannia) 4:27.005 perc

2. Josie Knight (Nagy-Britannia)

3. Chloe Dygert (Egyesült Államok)