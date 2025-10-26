Pályakerékpáros-vb: Drijver Bertold 17. lett omniumban

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26. 12:09
Drijver Bertold (Fotó: Getty Images, archív)
Drijver Bertold a 17. helyen végzett a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban is szereplő omnium versenyszámban szombaton a Santiago de Chilében zajló pályakerékpáros-világbajnokságon.

A 22 éves magyar sportoló csütörtökön scratchben negyedik, pénteken a pontversenyben 13. lett.

Drijver a pontversenyben a két évvel ezelőtti vb-n nyolcadik, míg scratchben az idei Európa-bajnokságon hetedik volt.

A szombati versenynapon két brit és egy-egy spanyol, illetve holland aranyérem született a chilei fővárosban. Női 1 kilométeren a holland Hetty van de Wouw 1:03.121 perces világcsúcsot ért el.

KERÉKPÁR
Pályakerékpár, világbajnokság, Santiago, Chile
Férfiak
Omnium
1. Albert Torres (Spanyolország) 133 pont
2. Kuboki Kazusige (Japán) 131
3. Lindsay De Vylder (Belgium) 131
...17. Drijver Bertold 27
Nők
Madison
1. Nagy-Britannia 30 pont
2. Franciaország 24
3. Olaszország 20
1 kilométer
1. Hetty van de Wouw (Hollandia) 1:03.121 perc – világcsúcs
2. Jana Burlakova (orosz, semleges színekben)
3. Ellesse Andrews (Új-Zéland)
Egyéni üldözőverseny
1. Anna Morris (Nagy-Britannia) 4:27.005 perc
2. Josie Knight (Nagy-Britannia)
3. Chloe Dygert (Egyesült Államok)

 

