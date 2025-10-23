Pályakerékpáros-vb: három holland aranyérem a nyitányon
Női scratchben Lorena Wiebes, a női és a férfi csapatsprintben ugyancsak a holland hármas diadalmaskodott. Utóbbi trió tagja volt Harrie Lavreysen is, aki pályafutása 13. vb-címét szerezte.
A vb-n egyetlen magyar bringás érdekelt: Drijver Bertold az állóképességi számok közül csütörtökön scratchben, pénteken a pontversenyben, míg szombaton a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban indul.
PÁLYAKERÉKPÁROS-VB, SANTIAGO
Női scratch
Világbajnok: Lorena Wiebes (Hollandia)
2. Amalie Dideriksen (Dánia)
3. Prudence Fowler (Új-Zéland)
Férfi csapatsprint
Világbajnok: Hollandia (Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland)
2. Nagy-Britannia
3. Ausztrália
Női csapatsprint
Világbajnok: Hollandia (Kim Kalee, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet)
2. Nagy-Britannia
3. Ausztrália