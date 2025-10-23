Nemzeti Sportrádió

Pályakerékpáros-vb: három holland aranyérem a nyitányon

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2025.10.23. 09:27
null
Az aranyérem felé száguld a holland férfi sprintcsapat Chilében (Fotó: AFP)
Címkék
pályakerékpár-vb pályakerékpár Drijver Bertold
Mindhárom számban holland siker született a chilei pályakerékpáros-világbajnokság szerdai nyitányán.

Női scratchben Lorena Wiebes, a női és a férfi csapatsprintben ugyancsak a holland hármas diadalmaskodott. Utóbbi trió tagja volt Harrie Lavreysen is, aki pályafutása 13. vb-címét szerezte.

A vb-n egyetlen magyar bringás érdekelt: Drijver Bertold az állóképességi számok közül csütörtökön scratchben, pénteken a pontversenyben, míg szombaton a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban indul.

PÁLYAKERÉKPÁROS-VB, SANTIAGO
Női scratch
Világbajnok: Lorena Wiebes (Hollandia)
2. Amalie Dideriksen (Dánia)
3. Prudence Fowler (Új-Zéland)

Férfi csapatsprint
Világbajnok: Hollandia (Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland)
2. Nagy-Britannia
3. Ausztrália

Női csapatsprint
Világbajnok: Hollandia (Kim Kalee, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet)
2. Nagy-Britannia
3. Ausztrália

 

pályakerékpár-vb pályakerékpár Drijver Bertold
Legfrissebb hírek

Pályakerékpáros-vb: Drijver Bertold az egyedüli magyar induló

Kerékpár
2025.10.21. 11:44

Befejezte a pályafutását Elia Viviani olimpiai bajnok kerékpáros

Kerékpár
2025.10.10. 17:34

Drijver Bertold kvótát szerzett a pályakerékpáros-vb-re!

Kerékpár
2025.09.15. 17:03

Pályakerékpáros ob: Szalontay pályacsúcsot tekert, szlovén tripla a nemzetközi versenyen

Kerékpár
2025.09.03. 20:05

Elképesztő száguldás: új világcsúcs két keréken 200 méteren!

Kerékpár
2025.08.15. 10:03

Telegdi Attila: Shaoangék aranyérme megmutatja, megfelelő háttérrel komoly eredményeket lehet elérni

Kerékpár
2025.03.19. 14:26

Holland söprés: négyből négy arany a pályakerékpáros Eb záró napján

Kerékpár
2025.02.16. 18:13

Pályakerékpáros Eb: kétszer dőlt meg a női egyéni üldözéses szám világcsúcsa

Kerékpár
2025.02.15. 23:10
Ezek is érdekelhetik