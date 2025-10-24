Drijver Bertold jóvoltából magyar negyedik hely a pályakerékpáros-vb-n
Drijver Bertold a 10 kilométeres, 40 körös scratchversennyel kezdte meg szereplését, amelyen pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el: a világbajnokság egyetlen magyar indulója sikeresen belekerült a győztes szökésbe, okosan és nagyon hatékonyan versenyzett, majd a végső hajrában a szám kiemelkedő klasszisai előtt beérve lett negyedik. Korábbi legjobbja a nyolcadik hely volt – írja tudósításában az Eurosport.
A tíz kilométeres versenyben csak olyan klasszisok tudták megelőzni, mint a címvédőként győztes német Moritz Augenstein, a tavaly is másodikként záró holland Yanne Dorenbos és az idén Európa-bajnok portugál Iúri Leitao. A 22 éves magyar bringás pénteken a pontversenyben, míg szombaton a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban méreti meg magát.
A chilei vb első duplázója a holland Harrie Lavreysen lett, aki szerdán a férfi csapatsprintben nyert aranyérme után ezúttal keirinben diadalmaskodott. Az üldözéses csapatversenyben a férfiaknál dán, míg a nőknél olasz siker született, a női kieséses versenyt pedig az ír Lara Gillespie nyerte.
Pálya-világbajnokság, Santiago de Chile
Férfi scratch
Világbajnok: Moritz Augenstein (Németország) 750 pont
2. Yanne Dorenbos (Hollandia) 675
3. Iúri Leitao (Portugália) 600
4. Drijver Bertold (Magyarország) 560
Férfi üldözéses csapatverseny
Világbajnok: Dánia (Tobias Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen)
2. Ausztrália
3. Új-Zéland
Férfi keirin
Világbajnok: Harrie Lavreysen (Hollandia)
2. Leigh Hoffman (Ausztrália)
3. Jeffrey Hoogland (Hollandia)
Női kieséses verseny
Világbajnok: Lara Gillespie (Írország)
2. Katie Archibald (Nagy-Britannia)
3. Helene Hesters (Belgium)
Női üldözéses csapatverseny
Világbajnok: Olaszország (Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli)
2. Németország
3. Nagy-Britannia