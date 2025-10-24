Drijver Bertold jóvoltából magyar negyedik hely a pályakerékpáros-vb-n

Drijver Bertold a 10 kilométeres, 40 körös scratchversennyel kezdte meg szereplését, amelyen pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el: a világbajnokság egyetlen magyar indulója sikeresen belekerült a győztes szökésbe, okosan és nagyon hatékonyan versenyzett, majd a végső hajrában a szám kiemelkedő klasszisai előtt beérve lett negyedik. Korábbi legjobbja a nyolcadik hely volt – írja tudósításában az Eurosport.

A tíz kilométeres versenyben csak olyan klasszisok tudták megelőzni, mint a címvédőként győztes német Moritz Augenstein, a tavaly is másodikként záró holland Yanne Dorenbos és az idén Európa-bajnok portugál Iúri Leitao. A 22 éves magyar bringás pénteken a pontversenyben, míg szombaton a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban méreti meg magát.

A chilei vb első duplázója a holland Harrie Lavreysen lett, aki szerdán a férfi csapatsprintben nyert aranyérme után ezúttal keirinben diadalmaskodott. Az üldözéses csapatversenyben a férfiaknál dán, míg a nőknél olasz siker született, a női kieséses versenyt pedig az ír Lara Gillespie nyerte.

Pálya-világbajnokság, Santiago de Chile

Férfi scratch

Világbajnok: Moritz Augenstein (Németország) 750 pont

2. Yanne Dorenbos (Hollandia) 675

3. Iúri Leitao (Portugália) 600

4. Drijver Bertold (Magyarország) 560

Férfi üldözéses csapatverseny

Világbajnok: Dánia (Tobias Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen)

2. Ausztrália

3. Új-Zéland

Férfi keirin

Világbajnok: Harrie Lavreysen (Hollandia)

2. Leigh Hoffman (Ausztrália)

3. Jeffrey Hoogland (Hollandia)

Női kieséses verseny

Világbajnok: Lara Gillespie (Írország)

2. Katie Archibald (Nagy-Britannia)

3. Helene Hesters (Belgium)

Női üldözéses csapatverseny

Világbajnok: Olaszország (Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli)

2. Németország

3. Nagy-Britannia