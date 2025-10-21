Pályakerékpáros vb: Drijver Bertold az egyedüli magyar induló

Egyedüli magyar indulóként Drijver Bertold szerepel a pályakerékpárosok világbajnokságán, amelyet szerdától vasárnapig rendeznek Chile fővárosában, Santiagóban.
Drijver Bertold egyedüli indulóként képviseli hazánkat Santiago de Chilében sorra kerülő pályakerékpáros világbajnokságon. A 22 esztendős bringás az állóképességi számok közül csütörtökön scratchben, pénteken a pontversenyben, míg szombaton a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban méreti meg magát a dél-amrikai országban – az ötórás időeltolódás miatt magyar idő szerint késő este, illetve éjszaka.
Drijver a pontversenyben két éve a vb-n nyolcadik, míg scratchben idén az Eb-n hetedik volt.
