Nemzeti Sportrádió

Pályakerékpáros vb: Drijver Bertold az egyedüli magyar induló

Vágólapra másolva!
2025.10.21. 11:44
null
Fotó: Facebook/Bertold Drijver
Címkék
pályakerékpáros világbajnokság Drijver Bertold Santiago de Chile
Egyedüli magyar indulóként Drijver Bertold szerepel a pályakerékpárosok világbajnokságán, amelyet szerdától vasárnapig rendeznek Chile fővárosában, Santiagóban.

Drijver Bertold egyedüli indulóként képviseli hazánkat Santiago de Chilében sorra kerülő pályakerékpáros világbajnokságon. A 22 esztendős bringás az állóképességi számok közül csütörtökön scratchben, pénteken a pontversenyben, míg szombaton a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban méreti meg magát a dél-amrikai országban – az ötórás időeltolódás miatt magyar idő szerint késő este, illetve éjszaka.

Drijver a pontversenyben két éve a vb-n nyolcadik, míg scratchben idén az Eb-n hetedik volt.

 

pályakerékpáros világbajnokság Drijver Bertold Santiago de Chile
Legfrissebb hírek

Drijver Bertold kvótát szerzett a pályakerékpáros-vb-re!

Kerékpár
2025.09.15. 17:03

Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold a 13. helyen végzett omniumban

Kerékpár
2025.02.15. 21:51

Drijver hetedik scratchben a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
2025.02.14. 22:01

Pályakerékpáros vb: Drijver nem fejezte be a második számot omniumban

Kerékpár
2024.10.19. 16:45

Pályakerékpáros-vb: Szalontay nem jutott nyolcaddöntőbe a sprintversenyben

Kerékpár
2024.10.19. 14:30

Drijver a 21., spanyol arany a pontversenyben a pályakerékpár-vb-n

Kerékpár
2024.10.18. 20:22

Pályakerékpáros Eb: Drijver a 12. helyen zárt omniumban

Kerékpár
2024.01.13. 22:53

Kerékpáros-vb: Drijver a 8. helyen zárta a pontversenyt

Kerékpár
2023.08.09. 21:48
Ezek is érdekelhetik