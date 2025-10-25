Drijver Bertold 13. lett a pályakerékpáros-vb pontversenyében

Nemzeti Sportrádió

2025.10.25. 12:38
Fotó: Imago Images
Drijver Bertold a 13. helyen végzett a férfi pontversenyben pénteken a Santiago de Chilében zajló pályakerékpáros-világbajnokságon.

A 22 éves magyar sportoló csütörtökön scratchben negyedik lett, szombaton pedig a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban méreti meg magát.

Drijver a pontversenyben a két évvel ezelőtti vb-n nyolcadik, míg scratchben az idei Európa-bajnokságon hetedik volt.

A pénteki versenynapon három holland és két brit aranyérem született a chilei fővárosban.

 

