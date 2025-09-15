Nemzeti Sportrádió

Drijver Bertold kvótát szerzett a pályakerékpáros-vb-re!

2025.09.15. 17:03
Sikerrel teljesítette a kvalifikációs időszakot Drijver Bertold (Fotó: Magyar Kerékpáros-szövetség)
Drijver Bertold indulási jogot szerzett a pályakerékpárosok világbajnokságára, amelyet október 22. és 26. között rendeznek meg Chile fővárosában, Santiagóban.

A 22 esztendős bringás a magyar szövetség (MKSZ) honlapjának hétfői beszámolója szerint az állóképességi számokban indulhat, miután sikeresen zárta a kvalifikációs időszakot: a világranglista összesített értékelésében a 16. helyen, az egyéni rangsorban pedig a 7. helyen végzett.

A vb-re mindössze 24 versenyző kvalifikálhatja magát az állóképességi számokban: 16-an a nemzetek ranglistáján, nyolcan pedig az egyéni ranglistán keresztül. Drijver scratchben, pontversenyben és omniumban indul majd.

Telegdi Attila, a pálya szakág vezetője az MTI-nek megerősítette, hogy Drijver lesz a vb egyetlen magyar indulója.

 

