Drijver Bertold kvótát szerzett a pályakerékpáros-vb-re!

A 22 esztendős bringás a magyar szövetség (MKSZ) honlapjának hétfői beszámolója szerint az állóképességi számokban indulhat, miután sikeresen zárta a kvalifikációs időszakot: a világranglista összesített értékelésében a 16. helyen, az egyéni rangsorban pedig a 7. helyen végzett.

A vb-re mindössze 24 versenyző kvalifikálhatja magát az állóképességi számokban: 16-an a nemzetek ranglistáján, nyolcan pedig az egyéni ranglistán keresztül. Drijver scratchben, pontversenyben és omniumban indul majd.

Telegdi Attila, a pálya szakág vezetője az MTI-nek megerősítette, hogy Drijver lesz a vb egyetlen magyar indulója.