Pályakerékpáros ob: Szalontay pályacsúcsot tekert, szlovén tripla a nemzetközi versenyen

Szerdán öt számban hirdettek győztest a Kőbányai BringArénában a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségtől CL2-es besorolást kapott megméretésen. A hazai pályakerékpárosok mellett így – a szervezők tájékoztatása szerint – görög, román, szlovák és szlovén kerékpárosok is rajthoz álltak, a programban a sprintfutamok mellett állóképességi számok – scratch, kieséses szám és pontverseny – szerepeltek.

A sprintverseny selejtezőjében Szalontay Sándor (Kőbányai BringAréna Cycling Team) 9.737 másodperc alatt teljesítette a 200 métert, ezzel megdöntötte a kolumbiai Cristian Ortega pályarekordját (9.970 mp). A fináléban Szalontayra az Európa-bajnoki bronzérmes Konsztantinosz Livanosz várt, a görög sprintert csak megszorítani tudta a hazai bringás, így ezüstéremmel és a magyar bajnoki trikóval gazdagodott.

A nőknél Kercsó-Magos Zsuzsanna (FTC) diadalmaskodott.

Az állóképességi számok Nejc Peterlin (Adria Mobil) és Drijver Bertold (TJ Favorit Brno) küzdelméről szóltak. Drijver scratchben és a kieséses számban is megszerezte a magyar bajnoki címet, azonban az abszolút összevetésben mindkét alkalommal alulmaradt szlovén riválisával szemben. A pontversenyben sokáig fej-fej mellett haladtak, az utolsó részhajrá előtt mindössze öt pont volt Peterlin előnye, a véghajrát azonban jobban bírta az Adria Mobil versenyzője, így a nap harmadik aranyérmét is begyűjtötte. A verseny féltávjánál Baksay Dániel (Pierre Baguette) és Solymosi Márton (Karcag Cycling ÉPKAR) bukott, utóbbit agyrázkódás gyanújával szállították kórházba.

A Budapest Track Cup felnőtt versenyeinek győztesei

Férfi sprint: Konsztantinosz Livanosz (görög válogatott), magyar bajnok: Szalontay Sándor (Kőbányai BringAréna Cycling Team)

Női sprint: Kercsó-Magos Zsuzsanna (FTC)

Férfi scratch: Nejc Peterlin (szlovén, Adria Mobil), magyar bajnok: Drijver Bertold (TJ Favorit Brno)

Férfi elimináció: Peterlin, magyar bajnok: Drijver

Férfi pontverseny: Peterlin, magyar bajnok: Drijver

A Budapest Track Cup és az országos bajnokság programja csütörtökön a férfi keirin és omnium versenyszámokkal zárul.