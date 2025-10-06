Jövőre átnevezik az Israel-Premier Tech kerékpáros istállót

A 2014-ben alapított, izraeli licenccel és központtal rendelkező alakulat az utóbbi időben Izrael-ellenes tüntetéssorozatok célpontjává vált több versenyen, köztük a Vuelta a Espana háromhetes viadalon is. Szeptemberben az istálló már közölte, hogy felülvizsgálja a jövő évi arculatát, miután a szponzorai névváltoztatást sürgettek.

„Rendíthetetlen az elkötelezettségünk versenyzőink, munkatársaink és értékes partnereink iránt, ezért úgy döntöttünk, hogy átnevezzük a csapatot, eltávolodva jelenlegi izraeli identitásától – áll a hétfői közleményben. – A sportban gyakran áldozatokkal jár az előrelépés, ez a döntés pedig elengedhetetlen a csapatunk jövőjének biztosítása érdekében”.

Az Israel-Premier Techet a múlt szombaton rendezett Giro dell'Emilia elnevezésű viadalról közbiztonsági aggályok miatt kizárták, a szeptemberi Vueltán ugyanis Izrael gázai háborúja ellen tiltakozó és Palesztinát támogató tüntetők célpontjaivá váltak az istállók versenyzői. A protestálók a spanyol körverseny több szakaszán is fennakadásokat okoztak tiltakozásukkal.

A csapat a hétfői közleményben azt is bejelentette, hogy a tulajdonos Sylvan Adams a továbbiakban a napi munkában már nem vesz részt és a szóvivői poszton sem marad.

Az istálló jelezte, hamarosan az átnevezés további részleteit is nyilvánosságra hozza.