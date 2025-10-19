Kuanghszi körverseny: Valter hetvennyolcadik hellyel búcsúzott a Vismától

Utolsó 2025-ös versenyén, a kuanghszi országúti kerékpáros körverseny hatodik szakaszán a 78. helyen gurult át a célvonalon Valter Attila.

A 27 éves magyar bringás vasárnap a Nanning környékén rendezett 134.3 kilométeres etapon 2:10 perces hátránnyal zárt a győztes francia Paul Magnier-hez képest, aki ötödik szakaszsikerét aratta a kínai viadalon. Összetettben a brit Paul Double diadalmaskodott, Valter 4:34 perces lemaradással az 55. helyen zárt.

A 2020-as Tour de Hongrie-n győztes Valternek ez volt az utolsó versenye a Visma-Lease a Bike csapatában, ugyanis a következő három idényben a Bahrain Victorious kerékpárosa lesz.