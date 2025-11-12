Nemzeti Sportrádió

Elköszönt Valter Attilától a Visma

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 20:00
null
Valter Attila 2023 óta volt a Visma kerékpárosa (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valter Attila Visma Visma-Lease a Bike országúti kerékpár
A Visma–Lease a Bike kerékpároscsapat elköszönt Valter Attilától, akivel kapcsolatban már korábban biztossá vált, hogy pályafutását a Bahrain Victorious színeiben folytatja.

„Köszönjük, Attila! Három nagyszerű év sárga-feketében – és a te esetedben piros-fehér-zöldben. Többek között Jonas megbízható csapattársa voltál, számos győzelemből kivetted a részed, és mindig kész voltál segíteni, ha szükség volt rá. Több alkalommal is megmutattad az eredményeiddel, hogy milyen tehetséges vagy, ami bizonyítja sokoldalúságodat. A legjobbakat kívánjuk neked!” – írta közösségi oldalán a Visma.

Mint beszámoltunk róla, Valter Attila 2026. január 1-től a Bahrain Victorious kerékpárosa lesz, amellyel hároméves szerződést kötött.

Kapcsolódó tartalom

Hivatalos: Valter Attila elhagyja a Vismát, és a Bahrainnél folytatja

Az olimpiai negyedik helyezett kerékpáros a jövő év elején csatlakozik új csapatához, amellyel három esztendőre szóló szerződést kötött.

Kuanghszi körverseny: Valter hetvennyolcadik hellyel búcsúzott a Vismától

A magyar kerékpáros összetettben az 55. helyen végzett a kínai versenyen.

 

 

Valter Attila Visma Visma-Lease a Bike országúti kerékpár
Legfrissebb hírek

Kuanghszi körverseny: Valter hetvennyolcadik hellyel búcsúzott a Vismától

Kerékpár
2025.10.19. 13:41

Valter Attila összetettben a 49. helyre csúszott vissza a kuanghszi kerékpáros körversenyen

Kerékpár
2025.10.18. 12:55

Valter Attila a 37. helyen végzett a kuanghszi körversenyen negyedik szakaszán

Kerékpár
2025.10.17. 10:04

Valter Attila három szakasz után 13. összetettben a kuanghszi körversenyen

Kerékpár
2025.10.16. 10:59

Valter Attila összetettben továbbra is a legjobb tízben az utolsó vismás versenyén

Kerékpár
2025.10.15. 09:53

Valter Attila összetettben a hetedik helyről várja a folytatást az utolsó vismás versenyén – videó

Kerékpár
2025.10.14. 11:46

„Nem úgy sikerült ez az év, ahogy elterveztem” – Valter Attila

Kerékpár
2025.10.13. 16:16

Jövőre átnevezik az Israel-Premier Tech kerékpáros istállót

Kerékpár
2025.10.06. 19:59
Ezek is érdekelhetik