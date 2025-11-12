Elköszönt Valter Attilától a Visma

„Köszönjük, Attila! Három nagyszerű év sárga-feketében – és a te esetedben piros-fehér-zöldben. Többek között Jonas megbízható csapattársa voltál, számos győzelemből kivetted a részed, és mindig kész voltál segíteni, ha szükség volt rá. Több alkalommal is megmutattad az eredményeiddel, hogy milyen tehetséges vagy, ami bizonyítja sokoldalúságodat. A legjobbakat kívánjuk neked!” – írta közösségi oldalán a Visma.

Mint beszámoltunk róla, Valter Attila 2026. január 1-től a Bahrain Victorious kerékpárosa lesz, amellyel hároméves szerződést kötött.