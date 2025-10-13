Nemzeti Sportrádió

„Nem úgy sikerült ez az év, ahogy elterveztem” – Valter Attila

Vágólapra másolva!
2025.10.13. 16:16
null
Valter Attila három év után köszön el a Visma sárga mezétől (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár Tour of Guangxi országúti kerékpár Valter Attila
Olimpiai negyedik helyezett kerékpárosunk keddtől Kínában, a kuanghszi országúti kerékpáros-viadalon búcsúzik a Vismától és az idei évtől.

„Az elmúlt időszakban szépen gyűltek a hűségpontok, de egy ideig elég lesz a repülésből” – írta az olimpiai negyedik helyezett magyar bringás hétfőn a közösségi médiában közzétett bejegyzésében, utalva arra, hogy szeptember közepén két kanadai egynaposon állt rajhoz, majd következett a ruandai világbajnokság a hónap végén, aztán pedig bő egy hete a franciaországi Európa-bajnokságon szerepelt. 
„Enyhe kifejezés azt mondani, hogy nem úgy sikerült ez az év, ahogy terveztem, inkább úgy, ahogy annak kellett. Nagyon jót fog tenni egy nagyobb pihenő és egy új közeg, előbb viszont még kiélvezem az utolsó kilométereket ebben a szép sárga mezben!” – jegyezte meg a 2020-as Tour de Hongrie győztese, akinek a hatnapos kínai viadal lesz az idei utolsó versenye, egyben az utolsó szereplése a holland Visma kerékpárosaként, amelyben három évig tekert.

„Nagyon hálás és büszke vagyok, hogy ebben a csapatban versenyezhettem, tanulhattam és számtalan élményt gyűjtöttem!” – szögezte le.

A csömöri Valter a kontinentális szintű Pannon csapatából szerződött a CCC utánpótlássorába, 2020-ban pedig már a lengyel istálló nagycsapatában, a világelitben versenyzett. Ennek megszűnése után került a francia Groupama-FDJ-hez, itt két idényt töltött, és 2023 óta volt vismás.

A következő három szezonra a Bahrain Victoriousszal kötött szerződést a 27 éves Valter.

 

kerékpár Tour of Guangxi országúti kerékpár Valter Attila
Legfrissebb hírek

Pogacar ellen nincs megoldás – sorozatban ötödször nyerte meg a Lombardiát

Kerékpár
2025.10.11. 17:50

Befejezte a pályafutását Elia Viviani olimpiai bajnok kerékpáros

Kerékpár
2025.10.10. 17:34

Giro d'Italia: a szervezők megerősítették, hogy jövőre Bulgáriában rajtol a mezőny

Kerékpár
2025.10.10. 15:15

Schneller Domonkos: Jó eséllyel tudnánk kvótát szerezni, ha a terepkerékpár bekerülne a téli olimpia programjába

Kerékpár
2025.10.09. 18:16

Pogacar ezúttal csak húsz kilométeres szólóval nyert

Kerékpár
2025.10.07. 17:43

Jövőre is május közepén rendezik a Tour de Hongrie-t – hivatalos

Kerékpár
2025.10.07. 10:53

Jövőre átnevezik az Israel-Premier Tech kerékpáros istállót

Kerékpár
2025.10.06. 19:59

Kerékpár: Pogacar a folyamatos sikerei ellenére évről évre fejlődni akar

Kerékpár
2025.10.06. 12:14
Ezek is érdekelhetik