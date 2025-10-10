Giro d'Italia: a szervezők megerősítették, hogy jövőre Bulgáriában rajtol a mezőny

A balkáni ország kormánya még augusztusban jelentette be, hogy sikerült megállapodniuk a rendezőkkel.

„Jövőre Bulgáriából indulunk – mondta Urbano Cairo, a versenyszervező RCS Sport leányvállalata, az RCS MediaGroup elnöke. – A külföldi rajt pozitív hatással van az ott élő emberekre, de az olaszokra is, hatalmas lendületet adhat az exportnak. A Giro nagykövet a világ felé.”

A bolgárok a turistaparadicsomként ismert Aranyparton és környékén rendeznék az első három szakaszt május 9-én, 10-én és 11-én, de az is elképzelhető, hogy Szófiát is érinti majd az útvonal. A Giro május 31-én zárul.

Az Olasz körverseny első három etapját időnként külföldön rendezik meg – a bulgáriai lesz a 16. ilyen alkalom –, 2018-ban például Izrael, 2022-ben Magyarország, az idén pedig Albánia adott otthont a rajtnak.