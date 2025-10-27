Bizakodó Drijver Bertold és az olimpia kapcsán a szakágvezető

A pálya szakág vezetője az MTI megkeresésére elmondta: már a világbajnokságot megelőzően is dominánsan azt mutatták a 22 éves bringás felkészülési számai és eredményei, hogy fejlődik.

„A következő nagy cél az olimpiai kvalifikáció, ennek rendelték alá a felkészülést és az összes nemzetközi versenyt is. A világbajnokságot is ennek fényében értékeljük, ő pedig bizonyította, hogy folyamatosan lép előre és fejlődőképes” – értékelt Telegdi Attila.

A pontversenyben két éve a vb-n nyolcadik, míg scratchben idén az Eb-n hetedik volt Drijver Bertold, aki a chilei fővárosban nagyszerű teljesítménnyel csütörtökön negyedik lett scratchben, majd a 13. helyen végzett a pontversenyben és a 17. pozícióban zárt a négy számot magában foglaló, az olimpiai programban szereplő omniumban.

„Noha nem olimpiai szám, a scratchben elért negyedik hely jó előjel az ötkarikás játékok szempontjából, hogy nemzetközi szinten, ilyen magasan jegyzett versenyzők mellett ilyen eredményt tudott elérni. Meglepetés volt a negyedik hely, a dobogóhoz ennyire közleinek nem gondoltuk volna az előzetes esélylatolgatásnál” – vélekedett, megemlítve, hogy a másik két számban is a mezőny közepén, első felében tudta megvetni a lábát, ráadásul távol Európától, az időeltolódással és a további körülményekkel is megbirkózva bizonyított újfent és mutatott előrelépést a korábbi eredményeihez képest.

„Bizakodók vagyunk a jövőt illetően és elégedettek az eredményekkel” – szögezte le.

Meglátása szerint Drijver meg tudja tartani a pozícióját a versenyek során és jól lát a pályán, ám az olimpiát szem előtt tartva még tapasztalatot kell gyűjtenie, „hogy stabilan a mezőny első felében tudja hozni azt a fajta eredményességet, amit szeretnénk tőle”. Rámutatott: ehhez az kell, hogy ilyen mezőnyben, folyamatosan magas szintű viadalokon szerepelhessen Drijver.

„Ez az egyik legnehezebb feladatunk, mivel a világkupa összes állomását a tengerentúlra írták ki, ehhez nagyon komoly financiális hátteret kell biztosítani.”

Telegdi Attila előre tekintett a februári Európa-bajnokságra is, amelynek a törökországi Konya ad otthont. Amint azt kiemelte, noha a világbajnokság magasabban minősített verseny, a kontinensviadalt sem lehet félvállról venni.

„Ezzel együtt a kiváló világbajnoki eredmény alapján reménykedünk benne, hogy eredményes lesz az Európa-bajnokságon is. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy minden verseny más és más, egy adott szituációban hozott döntés akár arról is határozhat, hogy dobogóra áll vagy épp utolsó lesz az adott futamban a versenyző. Magasra tettük a lécet ilyen szempontból.”

Beszélt arról is, hogy szeretnének Drijver edzőjével, Steve McEwennel hosszú távú együttműködésről egyeztetni szövetségi szinten, hogy ezáltal az egész szakág számára szakmai segítséget nyújthasson az ír származású tréner.