Nagy áldozattal járt az Inter legyőzése, hónapokra kidőlt Kevin De Bruyne

2025.10.27. 13:50
Az olasz élvonalban (Serie A) szereplő Napoli a hivatalos honlapján közölte, hogy Kevin De Bruynének súlyosan megsérült a jobb lábában található combhajlító izma.

Mint ismert, a belga középpályás pont azután sérült meg, hogy az Inter elleni rangadón gólra váltott egy tizenegyest. Noha a klub nem közölte a rehabilitáció pontos időtartamát, De Bruynére várhatóan 3-4 hónapos kényszerpihenő vár – a nápolyi klubnál Romelu Lukaku szenvedett hasonló sérülést még egy augusztusi felkészülési meccsen, míg maga De Bruyne korábban három hónapig hiányzott a Manchester Cityből hasonló okok miatt – írja a Football Italia.

 

