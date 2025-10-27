Nagy áldozattal járt az Inter legyőzése, hónapokra kidőlt Kevin De Bruyne

Mint ismert, a belga középpályás pont azután sérült meg, hogy az Inter elleni rangadón gólra váltott egy tizenegyest. Noha a klub nem közölte a rehabilitáció pontos időtartamát, De Bruynére várhatóan 3-4 hónapos kényszerpihenő vár – a nápolyi klubnál Romelu Lukaku szenvedett hasonló sérülést még egy augusztusi felkészülési meccsen, míg maga De Bruyne korábban három hónapig hiányzott a Manchester Cityből hasonló okok miatt – írja a Football Italia.

Bollettino medico | Le condizioni di De Bruyne 👇https://t.co/SR5pgznOMH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 27, 2025