Kérdés sincs? Jelenleg Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobb játékosa

Szoboszlai Dominik a Brentford elleni mérkőzést egy kaput találó lövéssel, egy gólpasszal, két kulcspasszal, 87 százalékos passzpontossággal, 126 (!) labdaérintéssel, 10 begyűjtött labdával és 11 megnyert párharccal zárta, kiegészítve egy, szinte a teljes pályát befedő hőtérképpel. Az Opta statisztikáival dolgozó Sofascore játékosértékelésén 9.1-es osztályzatot kapott, amivel köröket vert csapattársaira, hiszen a második legjobb Curtis Jones volt a portál szerint. 7.2-vel.

Jól tudjuk, ezen értékelések statisztikai adatokból kiinduló számok, korántsem tévedhetetlenek, fontos melléjük a kontextus, de ami tény, az tény: a Liverpool eddigi 12 tétmeccsén vizsgálva Szoboszlai Dominik négyszer bizonyult csapata legjobbjának a Sofascore-nál (az Arsenal, a Manchester United, a Frankfurt és a Brentford ellen), s összesen hatszor volt ott a legjobb kettőben.

Válogatottunk csapatkapitánya ebben az évadban már jobbhátvédet, hatost, nyolcast és tízest is játszott, Arne Slot vezetőedző szinte mindenhol beveti, ennek ellenére teljesítménye korántsem hullámzó. Szoboszlai a Premier League-ben egy gólnál és egy gólpassznál jár 1.02-es xG és 1.00-s xA mellett, miközben átlagosan 1.4 kulcspasszt oszt ki, 86 százalékos pontossággal passzolt, 6.2 labdát gyűjt be, 2.3-szor szerel és meccsenként két lövést vállal.

Dicséri őt az összes brit szakportál a BBC-től kezdve a Sky Sportsig, de ne feledkezzünk meg a Liverpool-szurkolókról sem, akik szinte egyöntetűen állítják: Szoboszlai Dominik a legjobb játékosuk jelenleg.

„Úgy néz ki, jelenleg egy embert érdekel a csapat”

Only one that seems to care right now. pic.twitter.com/0oAQEF6soB — Anfield Sector (@AnfieldSector) October 25, 2025

„Egy emberes csapat.”

Dominik Szoboszlai the only player who has given everything tonight. One man team. pic.twitter.com/T3WqQAHgeA — Samuel (@SamueILFC) October 25, 2025

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

Brentford–Liverpool 3–2 (2–1)

London, Gtech Community Stadium, 17 214 néző. Vezette: Hooper (Tim Robinson, a szünetben)

Brentford: Kelleher – Kayode, N. Collins, Van den Berg, Ajer (R. Henry, 90+6.) – Henderson, Jarmoljuk (Janelt, 29.) – Schade (Lewis-Potter, 79.), Damsgaard (M. Jensen, 79.), D. Ouattara (Onyeka, 90+5.) – Igor Thiago. Menedzser: Keith Andrews

Liverpool: Mamardasvili – Bradley (Mac Allister, 61.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 61.) – Szoboszlai, Curtis Jones (Ngumoha, 80.) – Szalah, Wirtz (Joe Gomez, 83.), Gakpo ( Chiesa, 61.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), Igor Thiago (60. – 11-esből), ill. Kerkez (45+5.), Szalah (89.)