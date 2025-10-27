Kérdés sincs? Jelenleg Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobb játékosa
Szoboszlai Dominik a Brentford elleni mérkőzést egy kaput találó lövéssel, egy gólpasszal, két kulcspasszal, 87 százalékos passzpontossággal, 126 (!) labdaérintéssel, 10 begyűjtött labdával és 11 megnyert párharccal zárta, kiegészítve egy, szinte a teljes pályát befedő hőtérképpel. Az Opta statisztikáival dolgozó Sofascore játékosértékelésén 9.1-es osztályzatot kapott, amivel köröket vert csapattársaira, hiszen a második legjobb Curtis Jones volt a portál szerint. 7.2-vel.
Jól tudjuk, ezen értékelések statisztikai adatokból kiinduló számok, korántsem tévedhetetlenek, fontos melléjük a kontextus, de ami tény, az tény: a Liverpool eddigi 12 tétmeccsén vizsgálva Szoboszlai Dominik négyszer bizonyult csapata legjobbjának a Sofascore-nál (az Arsenal, a Manchester United, a Frankfurt és a Brentford ellen), s összesen hatszor volt ott a legjobb kettőben.
Válogatottunk csapatkapitánya ebben az évadban már jobbhátvédet, hatost, nyolcast és tízest is játszott, Arne Slot vezetőedző szinte mindenhol beveti, ennek ellenére teljesítménye korántsem hullámzó. Szoboszlai a Premier League-ben egy gólnál és egy gólpassznál jár 1.02-es xG és 1.00-s xA mellett, miközben átlagosan 1.4 kulcspasszt oszt ki, 86 százalékos pontossággal passzolt, 6.2 labdát gyűjt be, 2.3-szor szerel és meccsenként két lövést vállal.
Dicséri őt az összes brit szakportál a BBC-től kezdve a Sky Sportsig, de ne feledkezzünk meg a Liverpool-szurkolókról sem, akik szinte egyöntetűen állítják: Szoboszlai Dominik a legjobb játékosuk jelenleg.
„Úgy néz ki, jelenleg egy embert érdekel a csapat”
„Egy emberes csapat.”
