Kérdés sincs? Jelenleg Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobb játékosa

2025.10.27. 12:19
Szoboszlai Dominikot dicsérik a Liverpool-drukkerek, de csak őt... (Fotó: Getty Images)
A Brentford ellen 3–2-re elvesztett szombati mérkőzéssel együtt már négyes vereségsorozatot számlál a címvédő Liverpool a Premier League-ben. A brit és nemzetközi sportsajtó általi kritikák kereszttűzében Arne Slot áll, de kapja az ívet néhány új igazolás és Mohamed Szalah is. Az egyetlen, akiről szinte mindenhol pozitívan, dicsérő jelleggel írnak és beszélnek, az a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik.

 

Szoboszlai Dominik a Brentford elleni mérkőzést egy kaput találó lövéssel, egy gólpasszal, két kulcspasszal, 87 százalékos passzpontossággal, 126 (!) labdaérintéssel, 10 begyűjtött labdával és 11 megnyert párharccal zárta, kiegészítve egy, szinte a teljes pályát befedő hőtérképpel. Az Opta statisztikáival dolgozó Sofascore játékosértékelésén 9.1-es osztályzatot kapott, amivel köröket vert csapattársaira, hiszen a második legjobb Curtis Jones volt a portál szerint. 7.2-vel.  

Forrás: Sofascore

Jól tudjuk, ezen értékelések statisztikai adatokból kiinduló számok, korántsem tévedhetetlenek, fontos melléjük a kontextus, de ami tény, az tény: a Liverpool eddigi 12 tétmeccsén vizsgálva Szoboszlai Dominik négyszer bizonyult csapata legjobbjának a Sofascore-nál (az Arsenal, a Manchester United, a Frankfurt és a Brentford ellen), s összesen hatszor volt ott a legjobb kettőben. 

Válogatottunk csapatkapitánya ebben az évadban már jobbhátvédet, hatost, nyolcast és tízest is játszott, Arne Slot vezetőedző szinte mindenhol beveti, ennek ellenére teljesítménye korántsem hullámzó. Szoboszlai a Premier League-ben egy gólnál és egy gólpassznál jár 1.02-es xG és 1.00-s xA mellett, miközben átlagosan 1.4 kulcspasszt oszt ki, 86 százalékos pontossággal passzolt, 6.2 labdát gyűjt be, 2.3-szor szerel és meccsenként két lövést vállal. 

Dicséri őt az összes brit szakportál a BBC-től kezdve a Sky Sportsig, de ne feledkezzünk meg a Liverpool-szurkolókról sem, akik szinte egyöntetűen állítják: Szoboszlai Dominik a legjobb játékosuk jelenleg. 

„Úgy néz ki, jelenleg egy embert érdekel a csapat”

„Egy emberes csapat.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Brentford–Liverpool 3–2 (2–1) 
London, Gtech Community Stadium, 17 214 néző. Vezette: Hooper (Tim Robinson, a szünetben)
Brentford: Kelleher – Kayode, N.  Collins, Van den Berg, Ajer (R. Henry, 90+6.) – Henderson, Jarmoljuk (Janelt, 29.) – Schade (Lewis-Potter, 79.), Damsgaard (M. Jensen, 79.), D. Ouattara (Onyeka, 90+5.) – Igor Thiago. Menedzser: Keith Andrews
Liverpool: Mamardasvili – Bradley (Mac Allister, 61.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 61.) – Szoboszlai, Curtis Jones (Ngumoha, 80.) – Szalah, Wirtz (Joe Gomez, 83.), Gakpo ( Chiesa, 61.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), Igor Thiago (60. – 11-esből), ill. Kerkez (45+5.), Szalah (89.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

8

6

1

1

15–  3

+12

19

  2. Sunderland

9

5

2

2

11–  7

+4

17

  3. Manchester City

8

5

1

2

17–  6

+11

16

  4. Manchester United

9

5

1

3

15–14

+1

16

  5. Bournemouth

8

4

3

1

14–11

+3

15

  6. Liverpool

9

5

4

16–14

+2

15

  7. Tottenham

8

4

2

2

14–  7

+7

14

  8. Chelsea

9

4

2

3

17–11

+6

14

  9. Crystal Palace

8

3

4

1

12–  8

+4

13

10. Brentford

9

4

1

4

14–14

0

13

11. Newcastle

9

3

3

3

9–  8

+1

12

12. Aston Villa

8

3

3

2

8–  8

0

12

13. Brighton

9

3

3

3

14–15

–1

12

14. Everton

8

3

2

3

9–  9

0

11

15. Leeds United

9

3

2

4

9–14

–5

11

16. Fulham

9

2

2

5

9–14

–5

8

17. Burnley

8

2

1

5

9–15

–6

7

18. Nottingham Forest

8

1

2

5

5–15

–10

5

19. West Ham United

9

1

1

7

7–20

–13

4

20. Wolverhampton

8

2

6

5–16

–11

2

 

 

