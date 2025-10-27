„Gondolhatnak, amit akarnak” – a bajnokság élére álló Norrist nem hatotta meg a pfujolás, magára figyel

Lando Norris bombaformában vezetett a Mexikóvárosi Nagydíjon: a brit július vége óta először szerzett pole pozíciót, amivel már szombaton véget vetett Max Verstappen „McLaren-verő” sorozatának, majd rendkívül magabiztosan, több mint 30 másodperc előnnyel aratott rajt-cél győzelmet, aminek révén az áprilisi Bahreini GP után visszaállt a bajnokság élére. A szezonbeli hatodik, míg pályafutása 10 sikerét elkönyvelő versenyző az elmúlt öt nagydíjon összesen 35 pontot hozott a csapattársán, Oscar Piastrin, és négy futammal, valamint két sprintversennyel a vége előtt egyetlen ponttal vezeti az egyéni összetettet.

„Micsoda verseny volt! Egy pillanatra sem kellett hátranéznem, és a saját dolgomra összpontosíthattam. Eléggé sima futam volt, és pontosan erre vágytam. Jól rugaszkodtam el, rendben volt az első köröm, és onnan mehettem. A jó rajt titka az volt, hogy higgadt maradtam. Szerintem jobban jöttem el, mint a körülöttem lévő srácok. Egyszerűen fantasztikus itt lenni, hihetetlen! Először nyertem Mexikóban, gyönyörű győzelem, különösen itt a stadionban. Óriási köszönet a szurkolóknak! – mondta lelkesen, ám a kilátogató nézőktől nem egészen a várt fogadtatás kapta a leintést követő interjúk során: némi pfujolás hallatszódott.

„Nagydíjról nagydíjra haladok. Boldog vagyok, és magamra fókuszálok. Leszegett fejjel megyek tovább, és figyelmen kívül hagyom a zajokat. Magamra figyelek, jelenleg ez működik, szóval örülök – magyarázta a Sky Sports kamerái előtt, majd a hivatalos sajtótájékoztatón bővebben is kifejtette a véleményét. – Savanyú volt, de szeretem a savanyú édességeket! Őszintén szólva nem tudom, miért történt. Az emberek azt csinálnak, amit akarnak, joguk van hozzá, ha ezt szeretnék tenni. Néha ilyen a sport.”

„Nem tudom, miért, de nem tudtam abbahagyni a nevetést, amikor kipfujoltak. Ez még szórakoztatóbbá tette. Szóval csak folytassák, ha akarják! Persze, természetesen nem erre vágysz. Jobban szeretem, amikor szurkolnak nekem. De nem tudom. Ki tudja? Mint ahogyan már mondtam, én a magam dolgára figyelek. Monzában is ez történt, és pár másik helyszínen is. Fogalmam sincs, mi áll a háttérben. Egyszerűen csak nevettem rajta. Nyugodtan folytassák, ha szeretnék” – tette hozzá, mire az egyik helyi újságíró megosztotta, a pfujolás a monzai hétvégéről eredeztethető, amikor a McLaren elrontotta a taktikát, majd Norris kerékcseréjét, amit követően Piastrit arra utasította, hogy adja vissza a pozíciót a csapattársának. A brit ezzel három pontot nyert összességében házon belül, és a szurkolók az állítás szerint úgy érzik, a csapat inkább felé húz.

„Ha így akarják gondolni, akkor megvan a joguk hozzá, gondolhatnak, amit akarnak. Úgy gondolom, csapatként igyekszünk igazságosan eljárni. Akkoriban is ez tettük, és volt a helyzet egy évvel ezelőtt is Magyarországon, amikor megnyerhettem volna a futamot, de el kellett engednem Oscart, hogy ő nyerje meg, mert megérdemelte. Ez sem különbözött attól. Nem volt helyes döntés a csapat részéről, hogy őt hívta ki korábban. Ha akarják azt a három pontot, akkor vigyék. Gondoljanak, amit akarnak, de ahogyan Oscar megérdemelte a győzelmet a Hungaroringen, én is megérdemeltem, hogy Monzában előrébb legyek. Ez ilyen egyszerű” – jelentette ki, majd válaszolt arra a kérdésre is, a mostani volt-e pályafutása legdominánsabb hétvégéje.

„Úgy gondolom, ez volt az a hétvége, amelyen a legjobb teljesítményt nyújtottam. Nem tudom, hogy domináns volt-e vagy sem, de most volt a legjobb a formám a hétvége során, a második szabadedzéstől kezdve egészen a a verseny végéig. Ez volt a legjobb hétvégém a teljesítmény szempontjából. Valamennyi köröm az edzéseken, az időmérőn és a versenyen..."

A versenyző nem igazán tudja, miért pont most tudott mindent kihozni az autóból. „Ez egy remek kérdés. A kocsi egyszerűen gyors, és az egész idény során ez volt a helyzet, de még mindig előfordul, hogy nagyon nehéz vezetni. Azonban amikor megtalálód az optimális tartományt, akkor az könnyebbé teszi az életedet. Nem tudom, nehéz megmondani, hogy miben volt jobb az én gépem most, mint a többieké, de egyszerűen kicsit jobban tapadt, és ez a legkönnyebb válasz.”

Sokat változott a helyzet a Holland GP óta, amelyen megadta magát a McLaren a második helyen haladó Norris alatt. „Igen, rég volt már, de még mindig élénken él az emlékezetemben. De magad mögött hagyod az ilyesmiket, nemde? Elfelejted, amennyire csak lehet, és az előtted álló futamra összpontosítasz. Természetesen mindenféle helyzetből megpróbálsz tanulni, de valamennyi versenyhétvége más, egy új kezdet, hogy új dolgokat próbálj ki, és igyekezz jobb lenni, mint voltál. Szerintem ez az, amit nagyon jól csináltam ezen a hétvégén.”

„Az elmúlt nagydíjaim rendben voltak, de most nyújtottam a legjobb teljesítmény. Még mindig hosszú út áll előttem, szóval csak folytatnom kell azt, amit csinálok. Következetesnek kell maradnom a körülöttem lévő nagyon gyors srácok mellett. Úgy gondolom, rendben lesz. Azonban az, hogy elöl vagy hátul vagyok épp, nem jelenti azt, hogy másképp kellene vezetnem, vagy végeznem a munkámat. Egyszerűen folytatnom kell, amit most is teszek.”

Norris arra a kérdésre is felelt, hogy szerint most már ő számít-e a bajnokság fő esélyesének. „Ki tudja? Még mindig rendkívül szoros közöttünk. Max az elmúlt hat-hét nagydíjon elkapott, szóval tőled függ, mit írsz. Én egyszerűen leszegem a fejem, magamra összpontosítok, a magam útját járom, és ez minden, amit tehetek. De minden futamhétvége új, minden futamhétvége más, és még hosszú az út.”

Noha Verstappen összességében közeledett, Norrisszal szemben pontokat vesztett (Fotó: AFP)

Noha megtört Verstappen fantasztikus menetelése, és pontokat vesztett az egyik McLarennel szemben, Piastrihoz képest így is faragott a hátrányán, és az ötödik rajtkockából indulva a második helyre is volt esélye, hiszen a végén teljesen felért Charles Leclerc-re. A holland végül harmadikként szelte át a célvonalat, és négy versennyel, illetve két sprintfutammal a vége előtt 35 pont a lemaradása a második pozícióba visszacsúszó ausztrálhoz képest, míg Norris további egy ponttal előzi meg őt.

„Jól rugaszkodtam el, és rendben volt egészen az egyes kanyarig, azonban túl sok autó volt, nekem el kellett kerülnöm őket, és rá kellett mennem a kerékvetőre, és a fűre kerültem. Sikerült elkerülnöm a falat, visszatértem a pozíciómba, és onnantól próbáltam folytatni a versenyt. Az eleje nagyon hektikus volt, és hamar realizáltuk, hogy a közepes keverék nem volt jó gumi. Úgy tűnt, körülöttem mindenki elég komfortosan érezte magát a lágyon. Egyszerűen megpróbáltuk a lehető legtovább kitolni az első etapot, aztán amikor mindenki közepesre váltott, míg mi lágyon voltunk, elég jól megmutatkozott, hogy az a jó abroncs.”

„Az utolsó etap jól sikerült, élveztem, és a versenytempónk is valamivel jobb volt, mint a többieké, kivéve a McLarent. Én tényleg nem számítottam arra, hogy dobogóra állhatok – emelte ki, majd reagált arra a felvetésre is, hogy míg Lewis Hamilton 10 másodperces időbüntetést kapott a csata közbeni kanyarlevágásért, őt nem büntették, amikor ugyancsak levágta a pályát az Oliver Bearman elleni küzdelem során. „A szabályok megengedik, hogy olyan dolgokat tegyük, amilyenek manapság teszünk a versenyzés során. Az emberek egyetérthetnek ezzel, vagy nem, ez a szabály. Az egész hétvége nagyon kemény volt, de összességében pozitívum, hogy sikerült pódiumon zárni.”

Verstappen a végén támadta Leclerc-t a második helyért, de a verseny végén virtuális biztonsági autós szakaszt kellett érvénybe léptetni Carlos Sainz Jr. leállása miatt, ami elvette tőle a lehetőséget, hogy megpróbáljon előzni. „Néha nyersz vele, néha vesztesz. Néha a biztonsági autó a kezeid alá dolgozik, máskor kiszúr veled.”

Bár Verstappen Norrisszal szemben pontot veszített, összességében csökkent a lemaradása az első helyezetthez képest, a holland sajátosan felelt arra, hogy optimista-e az esélyeit illetően. „Tíz pontot veszítettem Landóval szemben. Innen is meg lehet közelíteni. Mint ahogyan a hétvége előtt is elmondtam, mindennek tökéletesnek kell lennie ahhoz, hogy nyerjek. Ez a hétvége nem alakult tökéletesen, ez a válaszom. Szerintem kemény lesz, de meglátjuk, mit tudunk tenni más pályákon. Természetesen remélem, hogy nem lesz részünk még egy ilyen hétvégében, mint a mostani volt, de ez megmutatja, hogy még mindig nem vagyunk gyorsak minden helyzetben. És ez az, amit kicsit jobban meg kell értenünk.”

Piastri kezéből kicsúszott a vezetés – van még visszaút az ausztrál számára? (Fotó: AFP)

Piastri április óta vezette a bajnokságot, és öt nagydíjjal ezelőtt még 34 ponttal előzte meg a csapattársát, Norrist, azonban most úgy volt kénytelen távozni Mexikóból, hogy már nem ő áll az egyéni vb-összetett élén. Az ausztrál látszólag versenyhétvégék óta nem igazán találja a tempót, és rendre lassabb házon belül. A pilóta Mexikóvárosban csak a nyolcadik leggyorsabb volt az időmérőn, és csak Sainz hátrasorolásának köszönhetően rajtolt a hetedik rajtkockából.

Piastri ráadásul a startnál egészen a tizedik pozícióig szorult vissza, és onnan kellett megkezdnie a felzárkózást. A mclarenes végül ötödikként szelte át a célvonalat. „Az elmúlt pár hétvége meglepő volt a tempó szempontjából. Vannak bizonyítékaink, hogy hová tűnt a tempó, és mit kell csinálnunk, de nagyon másképp kellet vezetnem az autót a legutóbbi futamokon, ami elég nehéz azután, hogy az első tizennyolc versenyen jól működött. Pár dolgot kipróbáltunk a futam során, most megnézzük, valóban ezt az irányt kerestük-e.”

„Elég kemény volt az egyes kanyar, az előttem lévő srácok kimentek a fűbe, és én jöttem mögöttük, szóval amikor megérkeztem oda, sok tapadást vesztettem, szélesre sodródtam, és veszítettem néhány pozíciót. Kár volt, mert utána elég jól ment a felzárkózás, de nagyon nehéz volt előzni. Mindent megtettem – ecsetelte, majd azt is megosztotta, verseny közben is kipróbált különböző vezetési módokat. – Rengeteg különböző dologgal próbálkoztunk. De elég sokk autót néztem hátulról, így nehéz volt megállapítani, hogy a vezetési stílusomban végrehajtott változtatások beváltak-e, vagy sem.”

„Ki kell elemeznünk, hogy jól mutatnak-e a számok a többi dolog függvényében, mert érzésre nehéz megállapítani, amikor ennyi autó van előtted. Ez mindenképpen tanulságos tapasztalat volt – tette hozzá, majd kitért arra is, hogy a virtuális biztonsági autó nélkül megelőzhette volna-e Oliver Bearmant. – A versenyen kicsit jobb volt, de nem az autó tempója volt a lényeges, hiszen egyértelműen elég gyors volt ezen a hétvégén. Inkább az volt a fontos, hogy megpróbáljam ezt kihozni belőle, és úgy érzem, a futamon talán tettem néhány lépest a megfelelő irányba, de végső soron nehéz ezt megítélni, amikor ilyen sok kocsi mögött vagy, és ilyen sokáig harcolsz.”

„Nagyon-nagyon nehéz lett volna megelőzni Bearmant. Egy dolog volt felzárkózni DRS-távolságon belül, és egy másik meg is próbálni előzni, így nem vagyok biztos benne, hogy végül ez nagy különbséget jelentett volna.”

Folytatás jövő hétvégén a Sao Pauló-i Nagydíjjal!

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:37:58.574 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 30.324 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 31.049 mp h. 4. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 40.955 mp h. 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 42.065 mp h. 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 47.837 mp h. 7. George Russell brit Mercedes 50.287 mp h. 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 56.446 mp h. 9. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:15.464 p h. 10. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:16.863 p h. 11. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:19.048 p h. 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 13. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 15. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 4 kör h. leállás FELADTÁK megtett körök kiesés oka Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 34 feladta Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 25 feladta Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 5 feladta

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 6 16 21 357 2. Oscar Piastri 7 14 22 356 3. Max Verstappen 5 11 22 321 4. George Russell 2 8 21 258 5. Charles Leclerc – 7 19 210 6. Lewis Hamilton – – 19 146 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 14 97 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Nico Hülkenberg – 1 6 41 10. Isack Hadjar – 1 9 39 11. Carlos Sainz – 1 10 38 12. Fernando Alonso – – 8 37 13. Oliver Bearman – – 8 32 14. Lance Stroll – – 6 32 15. Liam Lawson – – 5 30 16. Esteban Ocon – – 8 30 17. Cunoda Juki – – 9 28 18. Pierre Gasly – – 5 20 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19