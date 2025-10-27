Heti légiósprogram: Liverpool–Aston Villa, Galatasaray–Trabzonspor

OKTÓBER 27., HÉTFŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
23.45: FC Cincinnati–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Samsunspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
OKTÓBER 28., KEDD
ANGLIA
League One (III. osztály)
20.45: Mansfield Town–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
18.30: Hertha BSC–Elversberg
Hertha: Dárdai Márton
18.30: Wolfsburg–Holstei Kiel
Wolfsburg: Dárdai Bence
20.45: Cottbus–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
15.00: FK Csíkszereda–Sepsi OSK
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
Sepsi: Sigér Dávid
SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, 1. forduló
14.00: Ziri–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás
OKTÓBER 29., SZERDA
ANGLIA
Ligakupa, nyolcaddöntő
20.45: Liverpool–Crystal Palace
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
20.30: St. Pölten–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
19.00: Le Havre–Brest
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, 3. forduló
20.30: Raków Czestochowa–Cracovia
Raków: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
20.45: Union Berlin–Arminia Bielefeld
Union Berlin: Schäfer András
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
20.30: Spezia–Padova
Spezia: Nagy Ádám
SKÓCIA
Premiership
20.45: Motherwell–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZERBIA
Szerb Kupa, 2. forduló
13.00: Graficar Beograd–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Nagyszombat–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
Szlovák Kupa, 5. forduló
16.30: Szenc–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, selejtező
11.00: Kahta–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila
OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK
BELGIUM
Belga Kupa, 1. forduló
20.30: Cercle Bruges–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, 3. forduló
21.00: Legia Warszawa–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
16.00: UTA Arad–Petrolul
UTA: Zsóri Dániel
SPANYOLORSZÁG
Király Kupa, 2. forduló
19.30: Valle Egues–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, selejtező
11.00: Karakopru–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
OKTÓBER 31., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lierse–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Basaksehir–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
NOVEMBER 1., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
21.00: Liverpool–Aston Villa
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Leicester City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
13.30: West Bromwich Albion–Sheffield Wednesday
WBA: Callum Styles
16.00: Birmingham City–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
FA-kupa, 1. forduló
16.00: Wycombe Wanderers–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–Altach
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Beveren–FC Bruges II
Bruges II: Ostoici Stefan
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó
Vasárnap, 00.30: Nashville SC–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
IZRAEL
Ligat Ha’Al
17.30: Hapoel Petah Tikva–Sahnin
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Union Berlin–Freiburg
Union Berlin: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Hertha BSC–Dynamo Dresden
Hertha: Dárdai Márton
13.00: Nürnberg–Eintracht Braunschweig
Braunschweig: Szabó Levente
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
19.00: Rio Ave–Estoril
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Voluntari–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
10.00: Afumati–ASA Marosvásárhely
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
10.00: Ceahlaul–Olimpia Szatmárnémeti
Olimpia: Pintér Bence, Torvund Alexander, Bontas Kristóf
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Eperjes–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
18.00: Dunaszerdahelyi AC–Kassa
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
Kassa: Kovács Mátyás
2. Liga (II. osztály)
13.00: Zólyom–Somorja
Somorja: Csorba Noel
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Celje–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
15.00: Göztepe–Genclerbirligi
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
18.00: Galatasaray–Trabzonspor
Galatasaray: Sallai Roland
NOVEMBER 2., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Rapid Wien–Sturm Graz
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Beerschot VA–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
CIPRUS
Cyprus League
16.00: Kraszava–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó
Hétfő, 00.30: Columbus Crew–FC Cincinnati
Columbus: Gazdag Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Toulouse–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Jagiellonia–Raków Czestochowa
Raków: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim
Wolfsburg: Dárdai Bence
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
17.15: Monza–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga
14.30: UTA Arad–Metaloglobus Bukarest
UTA: Zsóri Dániel
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
14.00: FC Andorra–Cádiz
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: Elfsborg–AIK
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga
16.00: Topolya–Napredak
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
13.00: Beltinci–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
15.00: Kayserispor–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila
NOVEMBER 3., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Wisla Plock–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund
ROMÁNIA
Superliga
16.30: Farul Constanta–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Rizespor–Karamgürük
Rizespor: Mocsi Attila