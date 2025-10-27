Heti program: Magyar Kupa, NB I, női kézi BL

OKTÓBER 27., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

11. FORDULÓ

20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

20.55: Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

10. FORDULÓ

18.00: Gaziantep–Fenerbahce (Tv: Sport1)

ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)

14. FORDULÓ

21.00: Port Vale–Stockport (Tv: Match4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

18.00: DEAC–Kecskemét

18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor

18.30: Berettyóújfalu–Veszprém

18.30: Haladás–Aramis SE

19.00: PTE-PEAC–Újpest

20.30: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Hétfő, 1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Kedd, 1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders (Tv: Arena4)

BASEBALL

World Series, 3. mérkőzés

Kedd, 0.30: Los Angeles Dodgers–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1155 (Tv: Sport2)

TEKVANDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Női 46 kg (Salim Kamilah)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne kb. 12.30: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia)

WTA 250-es torna, Chennai

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Csiucsiang

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 4.00 Vej Sze-csia (kínai)–Bondár Anna

WTA 250-es torna, Hongkong

7.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

OKTÓBER 28., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Szlovákia–Magyarország, Szenc

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

20.00: Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.45: Grimsby (IV)–Brentford

20.45: Wycombe (III)–Fulham

21.00: Wrexham (II)–Cardiff City (III) (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.30: Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)

18.30: Heidenheim–Hamburg

18.30: Hertha BSC (II)–Elversberg (II)

18.30: Wolfsburg–Kiel (II)

20.45: Augsburg–VfL Bochum (II)

20.45: Cottbus (III)–RB Leipzig (Tv: Sport1)

20.45: Mönchengladbach–Karlsruhe (II)

20.45: St. Pauli–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Lecce–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Constancia (IV)–Girona

20.00: Inter de Valdemoro (VI)–Getafe

20.00: Maracena (VI)–Valencia

21.00: SD Negreira (VI)–Real Sociedad

21.00: Toledo (IV)–Sevilla

ROMÁN KUPA

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

15.00: Csíkszereda–Sepsi OSK

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: Ramla (izraeli)–NKA Universitas Pécs, Pécs

OLIMPIA

11.00: A Magyar Olimpiai Bizottság halottak napi megemlékezése (Farkasréti temető)

TEKVONDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Női 67 kg (Márton Luana)

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoport, 2. forduló

A-csoport

20.30: VasasPlaket–Olimpiakosz (görög)

OKTÓBER 29., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

12.30: Debreceni EAC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)

12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

18.00: ETO FC Győr-Pilisi LK (vármegyei I.)

20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.45: Arsenal–Brighton

20.45: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

20.45: Swansea City (II)–Manchester City

20.45: Wolverhampton Wanderers–Chelsea

21.00: Newcastle United–Tottenham Hotspur

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

19.00: Le Havre–Brest

19.00: Lorient–Paris SG

21.05: Marseille–Angers

19.00: Metz–Lens

19.00: Nice–Lille

21.05: Nantes–Monaco

21.05: Paris FC–Lyon

21.05: Strasbourg–Auxerre

21.05: Toulouse–Rennes

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Fürth (II)–Kaiserslautern (II)

18.00: Illertissen (IV)–Magdeburg (II)

18.00: Mainz–VfB Stuttgart

18.00: Paderborn (II)–Bayer Leverkusen (Tv: Sport1)

20.45: Darmstadt (II)–Schalke (II)

20.45: Düsseldorf (II)–Freiburg

20.45: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Sport1)

20.45: Union Berlin–Bielefeld (II)

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)

18.30: Como–Hellas Verona

18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Torino

20.45: Genoa–Cremonese

20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: CD Sant Jordi (VI)–Osasuna

19.00: UD Los Garres (VI)–Elche

20.00: Sant Just (VI)–Mallorca

21.00: Ciudad de Lucena (V)–Villarreal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: DVSC Schaeffler–Szombathelyi KKA

18.00: Alba Fehérvár KC–FTC-Rail Cargo Hungaria

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

F-CSOPORT

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Riga (lett), Miskolc

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Famaguszta (ciprusi)

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: Fenerbahce (török)–DVTK HunTherm

B-CSOPORT

19.00: Carolo Basket (francia)–Sopron Basket

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

D-CSOPORT

17.00: Geas (olasz)–Tarr KSC Szekszárd

TEKVONDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Női 62 kg (Márton Viviana), férfi 58 kg (Salim Sharif Gergely)

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoport, 2. forduló

C-csoport

20.30: Brescia (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Sassuolo

20.45: Pisa–Lazio

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Puerto de Vega (VI)–Celta Vigo

20.00: CD Getxo (VI)–Alavés

21.00: CE Atlètic Lleida (IV)–Espanyol

21.00: Atlético Palma del Río CF (VI)–Real Betis

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: NKA Universitas Pécs–Ramla (izraeli)

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó

20.00: Guaguas Las Palmas (spanyol)–MÁV Előre Foxconn

Női Challenge Kupa, selejtező (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés

18.00: Fatum Nyíregyháza–LP Salo (finn)

TEKVONDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Férfi 74 kg (Józsa Levente)

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 2. forduló

B-csoport

Szolnoki Dózsa–Pallanuoto Trieste (olasz)

C-csoport

BVSC-Manna ABC–Panathinaikosz (görög)

OKTÓBER 31., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

20.30: Augsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

21.00: Getafe–Girona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Újpesti TE-Corona Brasov (romániai)

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Moyra-Budaörs–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Egis Körmend–SZTE-Szedeák

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Kometa-KVGY Kaposvári KK

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–MAFC

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–TFSE

19.30: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló

18.00: One Eger–KSI SE

18.45: UVSE–DVSE-Master Good

19.00: PannErgy-Miskolci VLC–FTC-Telekom Waterpolo

19.30: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd

17.00: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC

18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket

17.00: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa

NOVEMBER 1., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United

16.00: Burnley–Arsenal (Tv: Match4)

16.00: Crystal Palace–Brentford

16.00: Fulham–Wolverhampton Wanderers

16.00: Nottingham Forest–Manchester United (Tv: Spíler1)

18.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Match4)

21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

17.00: Paris SG–Nice

19.00: Monaco–Paris FC

21.05: Auxerre–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt

15.30: Mainz–Werder Bremen

15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

15.30: St. Pauli–Borussia Mönchengladbach

15.30: Union Berlin–Freiburg

18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

15.00: Udinese–Atalanta

18.00: Napoli–Como

20.45: Cremonese–Juventus

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

13. FORDULÓ

18.00: DAC–Kosice – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Pioneers Vorlarberg Feldkirch (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Ausztria–Magyarország, Bécs

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Ikast HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Váci NKSE–Vasas SC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Debreceni EAC–MVM-OSE Lions

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: TARR KSC Szekszárd-Sopron Basket

18.00: Vasas Akadémia–UNI Győr

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE-DEAC

17.00: Dunaújvárosi KSE-Fino Kaposvár

18.00: TFSE-Kecskeméti RC

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas SC-Vasas Óbuda

16.00: MÁV Előre Foxconn-KHG KNRC

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló

17.00: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC

18.00: Metalcom Szentes-VasasPlaket

NOVEMBER 2., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

12. FORDUDLÓ – élő eredménykövető

13.00: BVSC-Zugló–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

13.00: Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

NB III

14. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE

13.00: Sényő FC-ZMB Building–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Debreceni EAC–Füzesabony SC

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Gödöllői SK

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Kisvárda Master Good II

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II

13.00: Diósgyőri VTK II F4R–Tarpa SC

13.00: Putnok FC–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Komárom VSE

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Credobus Mosonmagyaróvár

13.00: Dorogi FC–FC Sopron

13.00: Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II

13.00: VSC 2015 Veszprém–Budaörs

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Újpest FC II

13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Szombathelyi Haladás

15.00: Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Monor SE

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II

13.00: ESMTK–III. kerületi TVE

13.00: BKV Előre–Tiszaföldvár SE

13.00: Gyulai Termál FC–Csepel SC

13.00: Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE

13.00: Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Dunaharaszti MTK–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II

13.00: Szekszárdi UFC–Pénzügyőr SE

13.00: Majosi SE–Paksi FC II

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE

13.00: BFC Siófok–Dombóvári FC

13.00: Greenplan Balatonlelle SE–PTE-PEAC

13.00: FC Nagykanizsa–Iváncsa KSE

16.00: Dunaújváros FC–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

15.00: West Ham United–Newcastle United

17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

15.00: Rennes–Strasbourg

17.15: Lens–Lorient

17.15: Lille–Angers

17.15: Nantes–Metz

17.15: Toulouse–Le Havre

20.45: Brest–Lyon

HORVÁT 1. HNL

12. FORDULÓ

18.15: NK Osijek–Varazdin

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)

17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

12.30: Hellas Verona–Internazionale (Tv: Match4)

15.00: Torino–Pisa

15.00: Fiorentina–Lecce

18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Milan–Roma

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: FC Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

14. FORDULÓ

16.00: Topolyai SC–Napredak – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)

17.30: FEHA19–Újpesti TE

18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

15.30: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom

18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–ELTE BEAC Újbuda

18.00: NKA Universitas Pécs-VBW CEKK Cegléd

18.00: Dávid Kornél KA-Csata TKK

19.00: TFSE-DVTK HunTherm

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Vidux-Szegedi RSE

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló

17.00: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa