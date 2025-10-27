Heti program: Magyar Kupa, NB I, női kézi BL
OKTÓBER 27., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
11. FORDULÓ
20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
20.55: Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
10. FORDULÓ
18.00: Gaziantep–Fenerbahce (Tv: Sport1)
ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)
14. FORDULÓ
21.00: Port Vale–Stockport (Tv: Match4)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ
18.00: DEAC–Kecskemét
18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor
18.30: Berettyóújfalu–Veszprém
18.30: Haladás–Aramis SE
19.00: PTE-PEAC–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Hétfő, 1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
Kedd, 1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders (Tv: Arena4)
BASEBALL
World Series, 3. mérkőzés
Kedd, 0.30: Los Angeles Dodgers–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1155 (Tv: Sport2)
TEKVANDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Női 46 kg (Salim Kamilah)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne kb. 12.30: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia)
WTA 250-es torna, Chennai
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Csiucsiang
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 4.00 Vej Sze-csia (kínai)–Bondár Anna
WTA 250-es torna, Hongkong
7.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
OKTÓBER 28., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Szlovákia–Magyarország, Szenc
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
20.00: Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.45: Grimsby (IV)–Brentford
20.45: Wycombe (III)–Fulham
21.00: Wrexham (II)–Cardiff City (III) (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.30: Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)
18.30: Heidenheim–Hamburg
18.30: Hertha BSC (II)–Elversberg (II)
18.30: Wolfsburg–Kiel (II)
20.45: Augsburg–VfL Bochum (II)
20.45: Cottbus (III)–RB Leipzig (Tv: Sport1)
20.45: Mönchengladbach–Karlsruhe (II)
20.45: St. Pauli–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Lecce–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Milan (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Constancia (IV)–Girona
20.00: Inter de Valdemoro (VI)–Getafe
20.00: Maracena (VI)–Valencia
21.00: SD Negreira (VI)–Real Sociedad
21.00: Toledo (IV)–Sevilla
ROMÁN KUPA
1. FORDULÓ
C-CSOPORT
15.00: Csíkszereda–Sepsi OSK
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: Ramla (izraeli)–NKA Universitas Pécs, Pécs
OLIMPIA
11.00: A Magyar Olimpiai Bizottság halottak napi megemlékezése (Farkasréti temető)
TEKVONDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Női 67 kg (Márton Luana)
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoport, 2. forduló
A-csoport
20.30: VasasPlaket–Olimpiakosz (görög)
OKTÓBER 29., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
12.30: Debreceni EAC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)
12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)
12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)
17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
18.00: ETO FC Győr-Pilisi LK (vármegyei I.)
20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.45: Arsenal–Brighton
20.45: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
20.45: Swansea City (II)–Manchester City
20.45: Wolverhampton Wanderers–Chelsea
21.00: Newcastle United–Tottenham Hotspur
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
19.00: Le Havre–Brest
19.00: Lorient–Paris SG
21.05: Marseille–Angers
19.00: Metz–Lens
19.00: Nice–Lille
21.05: Nantes–Monaco
21.05: Paris FC–Lyon
21.05: Strasbourg–Auxerre
21.05: Toulouse–Rennes
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.00: Fürth (II)–Kaiserslautern (II)
18.00: Illertissen (IV)–Magdeburg (II)
18.00: Mainz–VfB Stuttgart
18.00: Paderborn (II)–Bayer Leverkusen (Tv: Sport1)
20.45: Darmstadt (II)–Schalke (II)
20.45: Düsseldorf (II)–Freiburg
20.45: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Sport1)
20.45: Union Berlin–Bielefeld (II)
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Roma–Parma (Tv: Arena4)
18.30: Como–Hellas Verona
18.30: Juventus–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Bologna–Torino
20.45: Genoa–Cremonese
20.45: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: CD Sant Jordi (VI)–Osasuna
19.00: UD Los Garres (VI)–Elche
20.00: Sant Just (VI)–Mallorca
21.00: Ciudad de Lucena (V)–Villarreal
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Szombathelyi KKA
18.00: Alba Fehérvár KC–FTC-Rail Cargo Hungaria
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
F-CSOPORT
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Riga (lett), Miskolc
FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Famaguszta (ciprusi)
NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: Fenerbahce (török)–DVTK HunTherm
B-CSOPORT
19.00: Carolo Basket (francia)–Sopron Basket
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
D-CSOPORT
17.00: Geas (olasz)–Tarr KSC Szekszárd
TEKVONDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Női 62 kg (Márton Viviana), férfi 58 kg (Salim Sharif Gergely)
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoport, 2. forduló
C-csoport
20.30: Brescia (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo
OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Sassuolo
20.45: Pisa–Lazio
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Puerto de Vega (VI)–Celta Vigo
20.00: CD Getxo (VI)–Alavés
21.00: CE Atlètic Lleida (IV)–Espanyol
21.00: Atlético Palma del Río CF (VI)–Real Betis
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: NKA Universitas Pécs–Ramla (izraeli)
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó
20.00: Guaguas Las Palmas (spanyol)–MÁV Előre Foxconn
Női Challenge Kupa, selejtező (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–LP Salo (finn)
TEKVONDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Férfi 74 kg (Józsa Levente)
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 2. forduló
B-csoport
Szolnoki Dózsa–Pallanuoto Trieste (olasz)
C-csoport
BVSC-Manna ABC–Panathinaikosz (görög)
OKTÓBER 31., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
20.30: Augsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
21.00: Getafe–Girona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Újpesti TE-Corona Brasov (romániai)
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Moyra-Budaörs–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Egis Körmend–SZTE-Szedeák
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Kometa-KVGY Kaposvári KK
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–MAFC
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–TFSE
19.30: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló
18.00: One Eger–KSI SE
18.45: UVSE–DVSE-Master Good
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–FTC-Telekom Waterpolo
19.30: Semmelweis OSC–EPS-Honvéd
17.00: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC
18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket
17.00: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa
NOVEMBER 1., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United
16.00: Burnley–Arsenal (Tv: Match4)
16.00: Crystal Palace–Brentford
16.00: Fulham–Wolverhampton Wanderers
16.00: Nottingham Forest–Manchester United (Tv: Spíler1)
18.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
17.00: Paris SG–Nice
19.00: Monaco–Paris FC
21.05: Auxerre–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: Mainz–Werder Bremen
15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
15.30: St. Pauli–Borussia Mönchengladbach
15.30: Union Berlin–Freiburg
18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
15.00: Udinese–Atalanta
18.00: Napoli–Como
20.45: Cremonese–Juventus
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
13. FORDULÓ
18.00: DAC–Kosice – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Pioneers Vorlarberg Feldkirch (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Ausztria–Magyarország, Bécs
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Ikast HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: Váci NKSE–Vasas SC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Debreceni EAC–MVM-OSE Lions
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: TARR KSC Szekszárd-Sopron Basket
18.00: Vasas Akadémia–UNI Győr
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE-DEAC
17.00: Dunaújvárosi KSE-Fino Kaposvár
18.00: TFSE-Kecskeméti RC
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas SC-Vasas Óbuda
16.00: MÁV Előre Foxconn-KHG KNRC
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló
17.00: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC
18.00: Metalcom Szentes-VasasPlaket
NOVEMBER 2., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
12. FORDUDLÓ – élő eredménykövető
13.00: BVSC-Zugló–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Debreceni EAC–Füzesabony SC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Gödöllői SK
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Kisvárda Master Good II
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II
13.00: Diósgyőri VTK II F4R–Tarpa SC
13.00: Putnok FC–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Komárom VSE
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Credobus Mosonmagyaróvár
13.00: Dorogi FC–FC Sopron
13.00: Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II
13.00: VSC 2015 Veszprém–Budaörs
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Újpest FC II
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Szombathelyi Haladás
15.00: Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Monor SE
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II
13.00: ESMTK–III. kerületi TVE
13.00: BKV Előre–Tiszaföldvár SE
13.00: Gyulai Termál FC–Csepel SC
13.00: Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE
13.00: Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Dunaharaszti MTK–Vasas FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II
13.00: Szekszárdi UFC–Pénzügyőr SE
13.00: Majosi SE–Paksi FC II
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE
13.00: BFC Siófok–Dombóvári FC
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–PTE-PEAC
13.00: FC Nagykanizsa–Iváncsa KSE
16.00: Dunaújváros FC–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
15.00: West Ham United–Newcastle United
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
15.00: Rennes–Strasbourg
17.15: Lens–Lorient
17.15: Lille–Angers
17.15: Nantes–Metz
17.15: Toulouse–Le Havre
20.45: Brest–Lyon
HORVÁT 1. HNL
12. FORDULÓ
18.15: NK Osijek–Varazdin
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Internazionale (Tv: Match4)
15.00: Torino–Pisa
15.00: Fiorentina–Lecce
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Milan–Roma
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
14. FORDULÓ
16.00: Topolyai SC–Napredak – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)
17.30: FEHA19–Újpesti TE
18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)
18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
15.30: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom
18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
16.00: Mol Esztergom–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–ELTE BEAC Újbuda
18.00: NKA Universitas Pécs-VBW CEKK Cegléd
18.00: Dávid Kornél KA-Csata TKK
19.00: TFSE-DVTK HunTherm
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Vidux-Szegedi RSE
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló
17.00: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa