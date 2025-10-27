Cselgáncs: kilenc magyar érem a szlovéniai ifjúsági Európa-kupán

Az olasz-osztrák-szlovén határon fekvő szlovéniai síközpont, Kranjska Gora ezúttal rangos cselgáncsviadalnak adott otthont: az ifjúsági Európa-kupa-versenyen ragyogóan szerepeltek a mieink, kilenc éremmel térhet haza válogatottunk – számolt be a judoinfo.hu

Az eseményen huszonhét ország négyszáztizenhárom dzsúdóa lépett tatamira, köztük a magyar válogatott huszonhét versenyzője. Az éremszerzésben kiemelkedően teljesítettek a mieink: két arany-, két ezüst- és öt bronzéremmel, továbbá két ötödik és öt hetedik helyezéssel az éremtáblázat második helyén zárt Magyarország, az IJF zászlaja alatt szereplő orosz válogatott (6, 0, 7) mögött és az izraeli (1, 3, 1) csapat előtt.

A magyar csapatból a 66 kilogrammos Fedora Ferenc (DSI Debrecen) és a nehézsúlyú Szekeres Ábel (Atomerőmű SE) szerezte a legfényesebb érmet,

mindketten a dobogó tetejére állhattak súlycsoportukban, s mindketten a második győzelmüket szerezték meg az idei Ek-sorozatban.

Az ezüstérmek számát Radics Maja (44 kg, Mogyi-Bajai JC) és Bartyik Iza (57 kg, Vasas Judo) gyarapította, míg Lantos Levente (73 kg, Ledényi JI), Pápai Stella (48 kg, Tatai AC), Török Csenge (63 kg, Hód Judo SE), Botos Lujza (+70 kg, Békés Megyei Kano JSE) és Hangyási Boróka (+70 kg, Hód Judo SE) pedig a dobogó harmadik fokára állhatott.

A mieink közül a pontszerző ötödik helyen végzett Nagy Áron (66 kg, Ceglédi VSE) és Schrődl Emma (48 kg, BHSE), a hetedik helyen pedig Nagy Levente (50 kg, Mogyi-Bajai JC), Hegedűs Csaba (55 kg, Ceglédi VSE), Gál Kristóf (66 kg, Ledényi JI), Takács Nóra (44 kg, Zalaegerszegi JSE) és Cserpák Fruzsina (52 kg, DVTK).

Az ifjúsági Európa-kupa-sorozat november második hétvégéjén Magyarországon folytatódik, a győri Olimpiai Sportparkban találkoznak majd a korosztály legjobbjai.

(Kiemelt képen: Fedora Ferenc (balról a második) a dobogó tetején Forrás: EJU)