Műtétekre volt szükség, továbbra is kritikus a Moto3-as versenyző állapota

2025.10.27. 14:07
Minden baleset értelmetlen, de Noah Dettwiler esetében ez hatványozottan igaz... (Fotó: Getty Images)
A műtéteknek köszönhetően már túl van a közvetlen életveszélyen a Moto3-ban súlyos balesetet szenvedő Noah Dettwiler, ám állapota továbbra is kritikus csapata hétfő délutáni közleménye szerint.

A 20 éves svájci motoros a sepangi pályán szenvedett súlyos balesetet, miután motorján mechanikai hiba lépett fel, és lelassult – ekkor José Antonio Rueda nagy sebességgel nekiütközött. Rueda agyrázkódást és kéztörést szenvedett, míg Dettwiler állapota életveszélyessé vált.

A közlemény szerint Dettwileren több műtétet is elvégeztek, amelyek „jól sikerültek”, ugyanakkor az orvosok hangsúlyozták, hogy állapota továbbra is kritikus.

„Az orvosok tájékoztatása szerint Noah állapota stabil, de még mindig kritikus. Kérjük mindenki megértését, és hogy tartsák tiszteletben Noah és családja magánéletét. Köszönjük mindenkinek a hihetetlen támogatást és üzeneteket.”

A motorsport világát megrázta a baleset híre, sokan kívántak mielőbbi felépülést a fiatal tehetségnek, aki 2023-ban debütált teljes idényben a Moto3-as világbajnokságon.

 

Noah Dettwiler baleset Moto3
