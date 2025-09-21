Marlen Reusser nyerte a női időfutamot – elkezdődött az első afrikai kerékpáros-vb

A vb-t a ruandai időfutambajnok, Xaverine Nirere elrajtolása indította el, a szurkolók dobokkal és énekkel buzdították a kerékpárosokat. A női időfutamban 33 nemzet 44 versenyzője állt rajthoz, köztük két korábbi aranyérmes, az amerikai Chloé Dygert (2019, 2023), illetve a holland Anna van der Breggen (2020).

Az biztos volt, hogy nem lesz címvédés, miután a tavaly a világbajnoki és olimpiai aranyat egyaránt bezsebelő ausztrál Grace Brown már visszavonult. Az első kiemelkedő időt Van der Breggen tekerte, a sportigazgatóként töltött három év után ebben a szezonban visszatért holland versenyzőnek 44 percre és egy másodpercre volt szüksége a táv teljesítéséhez. Tőle Reusser vette át a vezetést jelentős, 52 másodperces előnnyel, ezt pedig megközelíteni sem tudta senki.

Az évek óta az időfutamok koronázatlan királynőjének számító svájci bringás a vb-dobogó felső fokára eddig nem állhatott fel, ezúttal viszont két ezüst- és egy bronzérem után megszerezte a szivárványszínű trikót. A riválisok van der Breggennél sem tudtak jobb időt tekerni, így ő megszerezte pályafutása ötödik vb-ezüstjét időfutamban. A harmadik helyet honfitársa, Demi Vollering szerezte meg.

A vb-k történetének legnagyobb különbsége alakult ki az első és utolsó helyezett között női időfutamon: a katari Kolud al-Kuvari 41 perc 7 másodperccel maradt el a győztes Reussertől – 22.2 km/h-s átlaggal tekert, a győztes közel dupla ekkora sebességgel teljesítette a pályát.

Az időfutamokban egyetlen magyar kerékpáros sem lesz érdekelt, a mezőnyversenyekben viszont négy is. A felnőtteknél egyformán olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka és Valter Attila, az U23-as korosztályban Feldhoffer Bálint, a juniorok között pedig Révész Ádám áll rajthoz.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS-VB

NŐI IDŐFUTAM

1. Marlen Reusser (Svájc) 43:09 perc

2. Anna van der Breggen (Hollandia) 52 másodperc hátrány

3. Demi Vollering (Hollandia) 1:05 perc hátrány

KÉSŐBB

13.45: férfi időfutam, 40.6 km