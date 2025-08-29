Sikeresen átesett a műtéten a négyszeres Tour de France-győztes kerékpáros

Csapata, az Israel-Premier Tech a pénteki közleményében azt írta: a beavatkozás sikeres volt, minden a tervek szerint alakult, a 40 éves brit bringás rehabilitációja egyelőre a kórházban folytatódik orvosi felügyelet alatt.

Chris Froome – korábbi francia médiaértesülések szerint – Saint-Raphaël közelében edzett a franciaországi Côte d’Azur térségében, amikor balesetet szenvedett, ezután mentőhelikopterrel a touloni kórházba szállították. Az Israel-Premier Tech csütörtökön arról számolt be, hogy más kerékpáros vagy jármű nem volt érintett a balesetben. Froome stabil állapotban került kórházba, fejsérülése nem volt, az első vizsgálatok alapján légmellet kapott, öt bordája eltört és ágyéki csigolyatörést is szenvedett.

Froome a négy Tour-győzelme mellett a Vuelta a Espanán kétszer, a Giro d'Italián egyszer diadalmaskodott, időfutamban világbajnoki és kétszeres olimpiai bronzérmes. 2019-ben súlyos edzésbalesetet szenvedett, azóta nem tudta elérni korábbi csúcsformáját.