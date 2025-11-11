Triál: Fark Zalán hatodik a junior-világbajnokságon

A Magyar Kerékpáros Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a szaúd-arábiai Rijádban rendezett junior triál-világbajnokság 26″ kategóriájában

Fark Zalán a hatodik, Balog Levente pedig a kilencedik helyen végzett.

A beszámoló kiemeli, hogy az idén Dániában junior Eb-címet szerző Farknak sokáig a dobogóra is megvolt az esélye.

(Kiemelt képünkön: Fark Zalán Forrása: UEC)