Országúti kerékpár: Révész Ádám 23. lett a juniorok között az Eb-n

2025.10.03. 20:24
A juniorok mezőnyversenyében legjobb magyarként Révész Ádám a 23. helyen ért célba a franciaországi országúti kerékpáros Európa-bajnokságon.

Pénteken öt magyar bringásnak szurkolhattunk a Franciaország Ardèche és Drome megyéiben zajló országúti Európa-bajnokság korosztályos mezőnyében.

A junior fiúk mezőnyében Révész Ádám érte el a legjobb eredményt, aki 3 perc 12 másodperces hátránnyal a 23. helyen végzett, míg Varga Márk (+6.48) a 47. lett, Zsembery Boldizsár pedig nem ért célba.

A női szakágban a junioroknál Mudra Málna a 81., az U23-asoknál Gremán Szonja az 57. helyen zárt.

Szombaton az U23-as férfiak mezőnyversenye jön Feldhoffer Bálinttal és Kárpáti Bálinttal.

(Kiemelt képen: Révész Ádám Forrás: Bringasport)

