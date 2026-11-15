Sorscsapás tette futballcsillaggá – sztárportré Yan Diomandéról

„Minden, amit a pályán teszek, érted van. Nem is játékként tekintek erre az egészre. A pálya nekem inkább színpad, ahol megmutathatom az egész világnak, mit is láttál bennem” – írta a 2026-os nyári világbajnokságot megelőzően a The Player’s Tribune-on megjelent nyílt levelében Yan Diomandé, aki hazája, Elefántcsontpart vb-szereplése előtt szeretett volna immár másfél évvel azelőtt elhunyt húgának üzenni. A mindössze 15 esztendős Roxane Diomandé italát megmérgezték, később abba halt bele.

„Nem érzek semmit. Mintha nem is ember lennék. Amióta meghaltál, teljesen üres vagyok. Elfelejteni nem próbálom, úgysem sikerülne, így az egyetlen, amit tehetek, hogy a fájdalmamat arra használom, hogy az eddigieknél is keményebb munkával megvalósítsam mindazt, amiről együtt álmodtunk. Valahányszor gólt szerzek, gondoskodom róla, hogy mindenki megismerje a nevedet!” – zárult a szívszorító üzenet. Nos, Diomandé nem a levegőbe beszélt, amikor e sorokat megfogalmazta, hiszen jelenlegi karrierjénél gyorsabb, látványosabb felemelkedést nem mindennap látunk a futballpályán.

AS Frenzi

Yan Diomandé tehetsége gyerekkorától szembetűnő volt, Elefántcsontparton csiszolatlan gyémántként kezelték, a kérdés csak az volt, ki figyel fel rá először. Tizenöt évesen az Egyesült Államokba költözött, a Yulee Hornets tehetséggondozó iskolájában kapott szerződést, majd egy évvel később a DME Academyhez igazolt. Persze jól tudjuk, az USA-ban régóta cél, hogy olyan játékosokat neveljenek – akár más kontinensekről összegyűjtve –, akik később Európában válnak sztárrá, ezzel is ösztönözve saját fiataljaikat a futball iránti elköteleződésre. De az a mérhetetlenül nagy ugrás, amit Diomandé ezt követően produkált, még a DME stábját is meglepte.

CD Leganés (Fotó: Getty Images)

Az elefántcsontparti szélső összesen három és fél évet töltött el az Egyesült Államokban, majd 2025 januárjában az akkor a La Ligában, tehát a spanyol élvonalban szereplő Leganés szerződtette ingyen a DME-től. Tehetsége a spanyoloknak is feltűnt, hosszú távú projektként tekintettek rá, akit pár év után nagy összegért értékesíthetnek. Be is illesztettek a szerződésébe egy 25 millió eurós kivásárlási árat, amivel a vonatkozó rangsor élére került a klubon belül. Diomandé márciusban jutott először szóhoz bajnokin, húga pedig – a pontos dátum ismeretlen – április tájékán halt meg. Ahogy a fenti sorokból is kiolvasható, a tragédia extra motivációt adott neki a pályán. Az akkor 17 éves szélső végül 10 bajnokin két gólig és egy gólpasszig jutott, de cselezőkészsége, robbanékonysága és visszatámadási képessége olyannyira megtetszett a Bundesligában szereplő RB Leipzignek, hogy mindössze pár hónap játékot követően kifizette a 25 millió eurós kivásárlási árat.

Diomandé tehát Lipcsébe került, ahol a rengeteg új érkezővel együtt próbálták beépíteni a csapatba. Nem volt pontos helye, szerepköre vagy posztja, menet közben alakult minden. Gyorsan kiderült, mindenképp kezdenie kell, illetve a jobb és a bal oldalon egyaránt bevethető, mindenhonnan extrák a betörései, jól cselez és a kaput is érzi. Az elefántcsontparti támadó Lipcsében minden sorozatot figyelembe véve 13 gólig és 10 gólpasszig jutott, s minden statisztikai mutató szerint a világ egyik legjobban egy az egyező, cselező játékosává vált az idényben, aki mindkét szélen megél, s még a presszingben is hatékony.

RB Leipzig (Fotó: AFP)

Ezt követte a világbajnokság, ahol már az Ecuador elleni, 0–0-s döntetlennel végződő csoportmeccsen felhívta magára a világ figyelmét – jóllehet, gól nem született a meccsen, Diomandé hat sikeres cselt, öt támadóharmadba eljuttatott labdát és öt kulcspasszt tudott felmutatni. Azok a védők nem bírtak vele, akik a dél-amerikai selejtezősorozatban nem egy alkalommal Lionel Messit vagy éppen Vinícius Juniort is megállították. Elefántcsontpart a csoportjából továbbjutott, majd a legjobb 32 között a későbbi negyeddöntős norvégok ellen búcsúzott egy szoros, 2–1-es mérkőzésen. Ekkor már hallani lehetett róla, hogy Diomandét a világ legnevesebb csapatai figyelik, és csillagászati összegért vinnék. Ha lehet hinni a híreknek, a Real Madrid terve eredetileg az volt, hogy a vb-t követően Michael Olisét veszi meg a Bayern Münchentől 200 millió euró feletti összegért, de erről a bajorok hallani sem akartak, így került képbe Diomandé, aki játékosprofilját illetően nagyon hasonlít francia kollégájára – lehet, hogy még kevésbé kiforrott, de megvan benne ugyanaz a potenciál, sőt! Diomandé természetesen egy percig sem habozott, amikor megjött az ajánlat: 19 évesen a Real Madrid történetének legdrágább átigazolása lett, Florentino Pérez 125 millió eurót fizetett érte.

Amikor valaki ilyen fiatalon, ekkora összegért szerződik egy topcsapathoz, a rá nehezedő nyomás miatt sokszor megremeg. Nem egy ilyen példát láttunk már, ezúttal ráadásul a Real Madridról, minden idők legsikeresebb klubjáról volt szó, amelynek szurkolói ki vannak éhezve a sikerre, hiszen a csapat az elmúlt két idényben három edzőt elfogyasztva egyetlen nagy trófeát sem nyert meg. Szép feladat – szokták mondani... Diomandét segítette a ritmus felvételében, hogy olyan sztárok társaságában, mint Kylian Mbappé, Jude Bellingham vagy Vinícius, nem tőle várták egyből a csodát. Beillesztését ráadásul nem is siette el a nyáron érkező José Mourinho; a vezetőedző eleinte csereként dobta be.

Real Madrid (Fotó: AFP)

Sokáig nem is jött az első gól vagy gólpassz, de amint rendszeresebben játéklehetőséghez jutott, beindult. Yan Diomandé az elmúlt hetekben stabil kezdő lett Madridban, rengeteg pluszt ad a csapatnak védekezésben, s 60 százalékos sikeresség mellett több mint 8 cselkísérlete van meccsenként, ami bődületes adat. Plusz van már négy gólja és négy gólpassza is, közte a Racing Santander elleni hihetetlen bombagól, na meg a győztes el Clásicón mutatott csúcsfutball. A szurkolókat már meggyőzte, minden héten a kezdőbe követelik, a neheze azonban csak most jön. José Mourinhónak döntenie kell, hogy négymeccses eltiltásának lejárta után is a kispadon marad-e a nyáron gigafizetésért hosszabbító, egyébként formán kívüli és problémás szupersztár, Vinícius Júnior, vagy a brazilt visszateszi a bal oldalra, s Diomandénak marad a feladat: kiszorítani Arda Gülert a jobb oldalról. Netán a kispad. Emberes feladat ez a portugál edzőlegenda számára, de hát ki hozná meg a kemény döntéseket, ha nem ő?!

Ami biztos: Diomandé berúgta az ajtót Madridban. A srácnak, aki 2024 végén még egy amerikai akadémián pallérozódott, most, két évvel később 120 millió euró a piaci értéke, miközben a világ legsikeresebb futballklubjában tündököl. Lehet, igaza van, s húga tragédiája miatt bizonyít még inkább, mint előtte. Ha így van, egy sorscsapás tette sztárrá, de ha ennyi idő alatt idáig jutott, ki tudja, mit látunk még tőle…

Elefántcsontparti válogatott (Fotó: AFP)

Született: 2006. november 14., Abidjan, Elefántcsontpart

Sportága: labdarúgás Posztja: szélső

Válogatottság/gól: 17/3 Piaci értéke: 120 millió euró

Klubjai: AFI Sud-Comoé, Yulee Hornets, DME Academy, CD Leganés, RB Leipzig, Real Madrid NÉVJEGY: Yan DIOMANDÉ

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 7-i lapszámában jelent meg.)