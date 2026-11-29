LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

KARCAGI SC–FC NAGYKANIZSA 1–1 (1–1)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Muhari Gergő (Juhász Bálint, Sinkovicz Dániel)

KARCAG: Gergely R. – Kovalovszki, Szekszárdi T., Mona, László D. (Fábián B., 79.) – Györgye (Szűcs K., 62.), Sain (Asztalos, 62.) – Varga K. (Pap Zs., 79.), Székely D., Girsik Á. (Győri Á., 84.) – Könyves. Megbízott vezetőedző: Belényesi Miklós

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Horváth M., Szanyi, Magyar M., Madaki – Kovács B. (Major M., 74.), Szabó M. (Jován, 74.), Borsos (Varga P., 83.), Lőrincz B. (Heles, 54.), Garai Z. (Márta, 74.) – Zsolnai. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Székely D. (30.), ill. Szabó M. (42.)

MESTERMÉRLEG

Belényesi Miklós: – Nehéz eldönteni, hogy félig üres vagy félig tele a pohár. Megszereztük a vezetést, de nem tudtuk megtartani az előnyünket. Egyvalami viszont pozitív, hogy megszakadt a vereségsorozatunk.

Csertői Aurél: – Lesgólt rúgtunk, tizenegyest hibáztunk, majd hátrányba kerültünk. Innen is fel tudtunk állni, és az egyenlítés után úgy éreztem, nekünk volt több helyzetünk a győztes gól megszerzésére. Sajnos ezekkel a lehetőségekkel nem tudtunk élni. Bíztunk benne, hogy megszerezzük a három pontot, de úgy gondolom, egyet mindenképpen megérdemeltük, és most ezzel is elégedettnek kell lennünk.

Kimaradt a tizenegyes (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó első perceiben elsősorban a mezőnyben zajlott a játék, majd a 11. percben Varga Kevin szögletét követően Sain Balázs veszélyeztetett, a lövése azonban kevéssel, de elkerülte a kaput. A 16. percben a Nagykanizsa betalált, Zsolnai Richárd gólját azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A 28. percben komoly lehetőséghez jutottak a vendégek, miután Mona Árpád kezezése miatt büntetőt ítélt a játékvezető, Borsos Filip tizenegyesét azonban Gergely Roland bravúrral hárította.

A kimaradt lehetőség után a Karcag került előnybe, a 30. percben egy jobb oldali beadást Székely Dávid vett át remekül, majd középről a kapuba bombázott. A vendégek azonban még a szünet előtt válaszoltak, a 42. percben egy hosszú kiugratás után Szabó Máté lépett ki, kicselezte a kapust, és kiegyenlített.

A fordulás után inkább a Nagykanizsa előtt adódtak lehetőségek. Az 60. percben Jaroszlav Heles egy szögletet követően került helyzetbe, de nem találta el megfelelően a labdát, néhány perccel később pedig egy visszagurítás után lőtt kapura, ám célt tévesztett. A Karcag és a Nagykanizsa is cserékkel igyekezett frissíteni, a mérkőzés hajrájában azonban már egyik fél sem tudta feltörni a másik védelmét. A hazaiak hat vereség után szereztek ismét pontot, a vendégek először játszottak döntetlent a bajnoki idényben. 1–1

Nem tudta megtartani előnyét a kék mezes Karcag (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SE)

PERCRŐL PERCRE