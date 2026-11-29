– Amikor annak idején kiderült, hogy az Ibiza a Barcelonát kapja a Király-kupában, tényleg azt mondta otthon, hogy ha törik, ha szakad, Lionel Messi mezét viszi haza?

– Ahogy meghallottam, mit hozott a sorsolás, már hívtam is a családom tagjait, hogy Lionel Messi ellen léphetek pályára, és hogy elmondjam, addig nem nyugszom, amíg el nem kérem a mezét. Életemben először játszhattam a Barcelona ellen, nagyon vártam azt a meccset. Messi nekünk, argentinoknak mindent jelent! Aztán kiderült, hogy el sem utazik Ibizára…

– Nagyon csalódott volt?

– A lefújás után már csak azért is bementem a Barcelona öltözőjébe! Egy-két közös képet így is szerettem volna néhány játékossal, és ha már ott voltam, elkértem az ő mezüket. Antoine Griezmannét, Ousmane Dembéléét és Samuel Umtitiét. Nagyon rendesek voltak. Az én mezemet Umtiti kapta meg. Így lett egy mezből három…

– Azóta is megvan még mindhárom?

– Argentínában őrzöm őket. Ha szerzek egy új mezt, általában hazaviszem, már több tucat összegyűlt. Egyszer szeretnék otthon berendezni belőlük egy kis múzeumot.

– És gyerekként melyik Santa Fe-i csapat mezének örült volna a jobban? Az Unión vagy a Colón dresszének?

– Az Uniónénak. Neki szurkoltam, az más kérdés, hogy később a Colónban is játszottam. Ötévesen kezdtem el focizni a szülővárosomban, Esperanzában. A barátaimmal együtt mentem játszani, egy osztályba jártunk, sokan ugyanazon a környéken is laktunk. Tizenkét éves koromig ott éltem.

Ötévesen kezdett el focizni (Fotó: Mariano Gómez archívumából)

– Valamit azért a Colónnak köszönhet: először azzal a csapattal járt Európában. A 2011-es madridi Danone-kupán Argentínát képviselték, a torna zárónapját pedig a Santiago Bernabéu Stadionban rendezték. Felfogták egyáltalán, hol vannak?

– Szerintem egyikünk sem fogta fel igazán. Gyerekek voltunk. Arra emlékszem, hogy Argentínát képviseltük, argentin mezben játszottunk, és hogy hihetetlen élmény volt ott lenni a Bernabéu Stadionban. Ez volt az első utam Európába. Sok részlet már kiesett, de az megmaradt, hogy a döntőben elbuktunk.

– A madridi út után az Uniónhoz került. Igaz, hogy napi négy órát buszozott az edzésekre?

– Kettőt oda, kettőt vissza. Három éven át így jártam edzésre. Közben iskolás voltam, délelőtt tanultam, és mire késő délután hazaértem, már jó fáradt voltam. Aztán aláírtam az Uniónhoz, és beköltöztem a klub kollégiumába. Onnantól esti iskolába jártam, ahogy a többi bentlakó fiú.

– Tizenhárom évesen elköltözött otthonról. Könnyebb lett attól, hogy többé nem kellett mindennap négy órát ingáznia?

– Amiatt, hogy nem rabolta az időmet az utazás, persze könnyebb volt, de eleinte egyáltalán nem éreztem jól magam. Egyedül voltam egy másik városban, távol a családomtól. Kockáztattam, de tudtam, ha futballista akarok lenni, akkor költöznöm kell. Ezzel lemondtam arról, hogy odahaza nőjek fel. Rengeteg közös időt veszítettem a családommal. De valamit valamiért.

– Az Unión kollégiuma a stadion déli lelátója alatt volt. Ott élt Jorge és María is, a házaspár, amely a bentlakó fiúkra főzött. Amikor elbúcsúzott az Unióntól, azt mondta kettőjükről, hogy a második családját jelentették. Ennyire közel álltak egymáshoz?

– A mai napig tartjuk a kapcsolatot! Ők valóban a második családom. Tizenhárom évesen kerültem hozzájuk, akkor éltem először távol az otthonomtól. Esténként egyedül éreztem magam, sokszor sírtam. Ők pedig rengeteget segítettek. A szüleim helyett voltak szüleim. Nagyon sokat jelentett, hogy ott álltak mellettem.

Ibiza-mezben (jobbra) a Barca sztárja, Antoine Griezmann ellen

– A szüleinek sem lehetett könnyű útnak ereszteni önt. Nehéz volt az elválás?

– Őket is megviselte. El kellett engedniük a kisfiukat egyedül egy idegen városba. Nekik is nehéz volt, de igyekeztek minden hétvégén eljönni hozzám. A nővérem otthon maradt velük, ő még manapság is Esperanzában él.

– Az édesapja is futballozott?

– Nem volt profi, de imádott focizni. Édesapám gyakran elkísért az edzésekre, én pedig sokat jártam az ő meccseire. Ő is védő volt. Méghozzá a keményebbek közül…

– Az Unión felnőttcsapatának öltözőjébe kerülve az arrafelé szokásos beavatáson is át kellett esnie. Az idősebb játékosok egy este tényleg hajnyíróval állítottak be a szobájába?

– Amikor egy fiatal felkerül a felnőttekhez, egyszerűen lenyírják géppel a haját. Argentínában ez így szokás. Nemcsak az Uniónnál, szinte az összes profi klubnál. Számítottam rá, bár titkon reménykedtem benne, hogy talán megúszom. Aztán vacsora után bejöttek hárman a szobámba, és a székre ültettek. Onnantól nem sok esélyem volt.

A spanyol Badajoz felszerelésében büszkén pózolt a szüleivel

– Sokat nem időzött az öltözőben, két élvonalbeli mérkőzés után kölcsönbe Ibizára került. Miért vállalta, hogy a spanyol harmadosztályban folytatja?

– Játszani akartam. Az Uniónnál kevés esélyem volt arra, hogy rendszeresen pályára lépjek. Tele volt a keret rutinos, sokat megélt védőkkel, újak is érkeztek a klubhoz, egyre többen voltunk ugyanarra a posztra. Amikor felvetődött az ibiziai átigazolás lehetősége, azonnal igent mondtam. Ott végre megkaptam, amire szükségem volt. Hétről hétre játszhattam, és olyan tapasztalatot szereztem, amilyet addig nem.

– A szigetre költözve mire megszervezte a szülei látogatását, kitört a koronavírus-járvány. Akkor jártak volna először Európában?

– Már nagyon vártuk, hogy végre eljöjjenek hozzám. Az lett volna az első útjuk Európába, útikönyveket vásároltak, már a bőröndjük is be volt pakolva. Aztán a Covid miatt mindent le kellett fújni… Végül otthon kellett maradniuk, én pedig Ibizán ragadtam. Két csapattársammal laktam együtt, az egyikük ghánai, a másik szenegáli srác volt. Közös nyelvünk nem volt, de legalább hárman voltunk.

– Mit lehet kezdeni három hónapon át egy lakásban, ha még beszélgetni sem nagyon tudtak?

– Filmeket néztünk, videojátékoztunk. Nagyjából ennyi. Szerencsére edzésre járhattunk. Ezzel együtt is nagyon unalmas volt, több mint három hónap telt el így. Jó volt, hogy legalább ők ott voltak mellettem.

A Ferencváros megbízható középhátvédje a gólszerzésbe is besegít, ha kell (Fotó: Árvai Károly)

Argentínában az ötös pozíció a védekező középpályás hagyományos száma. Mariano Gómez ezen a poszton kezdett el futballozni, és csak az Unión de Santa Fe csapatában került hátra, a védelem közepére. Az utánpótlásban még ott is előfordult, hogy a középpályán játszott. Egy Racing elleni meccsen aztán egészen más feladatot kapott. Vesztésre állt az Unión, így az edzője a magasságára apellálva előre küldte fejelni. Tizennyolc évesen, amikor a felnőttcsapat kispadjára is leülhetett, már a védelemben érezte magát igazán otthon. A Ferencvárosban már középhátvédként jutott el az Európa-ligáig, első gólját a sorozatban ugyanonnan szerezte, ahová annak idején a Racing ellen küldték. A portugál Torreense kapuja előtt Veljko Birmancsevics szögletét fejelte a hálóba. Ötösből középhátvéd

– Ibizáról huszonegy évesen az Atlético Madridhoz került. Négy évre írt alá, és ötvenmillió eurós kivásárlási záradék került a szerződésébe. Mit gondolt, amikor meglátta ezt az összeget?

– A menedzserem azt mondta, ne nézegessem a számot, mert csak eltereli a figyelmemet. Igaza volt. Próbáltam a játékra összpontosítani. Addig is lépésről lépésre haladtunk a pályafutásom felépítésében, ezt is így kezeltem. Az ötvenmillió pusztán egy szám volt a szerződésemben.

– Az Atlético a tartalékcsapatához igazolta, de már az első napokban felhívták Diego Simeone keretéhez. Hogy nézett ki akkoriban egy edzés Madridban?

– Azzal kezdődött, hogy a szállodában meg kellett várnom a Covid-teszt eredményét. Amikor kijöhettem, először két napig a tartalékcsapattal edzettem, aztán az első csapathoz hívtak. Akkor még tízes csoportokban dolgoztunk, egymástól is távolságot kellett tartanunk. Simeone edzésein egyébként ugyanazt az energiát érezni, mint amikor az ember a kispad mellett látja. Minden pillanatban figyelned kell!

– Később, amikor Svájcban futballozott, a zürichi derbi után négy meccsre eltiltották, mert a lefújást követően megütötte a Grasshoppers csatárát, Luke Plange-et. Ön hogyan emlékszik arra a néhány másodpercre?

– Egyértelműen az én hibám volt. A meccs végén egymásba kötöttünk, előfordul az ilyesmi. A végén odaütöttem a feje irányába. Nem volt erős mozdulat, de egyszerűen elszállt az agyam. Utána rögtön beláttam, hogy hibáztam.

– Mi maradt meg önben abból az esetből?

– Pályafutásom során akkor egyszer veszítettem el a fejem. A szurkolók szerencsére hamar megbocsátottak. Én pedig tudtam, hogy ilyen többet nem fordulhat elő velem. Egy életre megtanultam a leckét.

– Az ibizai utazás meghiúsult, Magyarországra viszont már eljutottak a szülei. Hogy tetszett nekik Budapest?

– Több mérkőzést is láttak, az elmúlt idényben Győrben is ott voltak, amikor végül egy góllal kikaptunk. Budapest lenyűgözte őket, örültem, hogy láthatták, hol játszom, hol, hogyan élek.

– És hol találkozhat önnel egy ferencvárosi szurkoló, ha éppen nincs edzés vagy meccs?

– A Duna-parton. Sokat sétálunk a francia bulldogunkkal. Szeretek kint lenni a szabadban, Budapesten pedig jó, hogy közel van a folyó. Nincs különösebb hobbim, a séta mellett a matét imádom. Argentínában ez hozzátartozik a mindennapokhoz, otthon is isszuk, meg akkor is, amikor összejövünk a barátainkkal.

– A barátnője Madridból Zürichbe, majd Budapestre is követte. Hogyan ismerkedtek meg?

– Madridban találkoztunk. Ő olasz, akkor éppen ott dolgozott, én pedig ott játszottam. Később Svájcba is velem költözött, és most itt élünk Budapesten. Boldogok vagyunk. A téli szünetben hazautazunk Argentínába, ő is jön velem.

– Argentínában született, ott nőtt fel, ott is szeretne majd egyszer megöregedni?

– Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Spanyolországban is szívesen élnék. Szeretem az országot, az ottani időjárást, az emberek lazaságát. Aztán meglátjuk, hogyan alakul a sorsom. Remélem, jó néhány évem van még ezen gondolkodni…

Mariano Gómez a Colónnak és az Uniónnak is szerzett gólt a két Santa Fe-i klub párharcában. Gyerekként a Colón mezében ő döntötte el az Unión elleni tornadöntőt, évekkel később már az Unión tartalékcsapatában talált be a Colónnak, méghozzá a rivális otthonában. Az Unión 4–0-ra nyert. A Colón stadionját Elefánttemetőnek becézik, miután 1964-ben a másodosztályú csapat itt győzte le 2–1-re Pelé Santosát. Gól az Elefánttemetőben

Született: 1999. február 5., Esperanza

Állampolgársága: argentin, spanyol, magyar

Sportága: labdarúgás

Posztja: középhátvéd

Magassága/súlya: 194 cm/85 kg

Klubjai: Unión de Santa Fe (argentin, 2017–2018), Ibiza (spanyol, 2019–2020), Atlético Madrid „B” (spanyol, 2020, 2023–2024), Racing de Ferrol (spanyol, kölcsönben, 2021), Algeciras (spanyol, kölcsönben, 2021–2022), Badajoz (spanyol, kölcsönben, 2022–2023), FC Zürich (svájci, 2024–2025), Ferencváros (2026–)

Kiemelkedő eredményei: Magyar Kupa-győztes (2026), magyar bajnoki ezüstérmes (2026) NÉVJEGY: Mariano Gómez

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 28-i lapszámában jelent meg.)