Ahogy egy héttel ezelőtt a Manchester United ellen, úgy ezúttal az Evertonnal játszott városi rangadón is hamar megszerezte a vezetést a Liverpoolnak Szoboszlai Dominik, és parádés lövésével immár egyedüliként áll a Premier League-ben gólt szerző magyar labdarúgók ranglistájának élén. A magyar válogatott rendszeres – és immár klubja egyszeres – csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak ez volt a 18. találata az angol élvonalban: Florian Wirtz lekészítése után a tizenhatos vonaláról jobb külsővel precízen lőtte a labdát a jobb alsó sarokba.

Még egy statisztikai érdekesség: ez volt a Liverpool kereken 300. élvonalbeli gólja az Everton ellen – a Premier League (97) és előtte, a Football Division One-ban (203) szerzett gólokat egyaránt beleértve.