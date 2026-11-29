Válságban lévő csapatok találkoztak a Bluenergy Stadionban. Az Udinese a bajnokság utolsó helyéről várta a Fiorentina elleni mérkőzést, de az idény előtt sokkal többre hivatott lila-fehérek is a kieséstől fenyegetett pozíciókban foglaltak helyet, így hatványozott fontossággal bírt a meccs végkimenetele.

Az udineieknél Paolo Zanetti két idegenbeli összecsapás után az első hazai mérkőzésén irányította együttesét, és a bemutatkozás jól sikerült, övéi ugyanis 1–0-ra nyertek. A mindent eldöntő egyetlen gólt Sandi Lovric szerezte a 8. percben. Győzelmének köszönhetően az Udinese elkerült a kiesőzónából, és pontszámban utolérte a Fiorentinát a tabellán.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Udinese–Fiorentina 1–0 (Lovric 8.)

15.00: Sassuolo–Napoli

18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Internazionale–Genoa 4–0 (La. Martínez 29., M. Thuram 40., 54., P. Sucic 45+3. – 11-esből)

Torino–Lazio 1–2 (Ch. Adams 62., ill. Provstgaard 42., Isaksen 44.)

Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Venezia–Bologna 0–0

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)