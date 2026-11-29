Fontos meccset nyert az Udinese a Fiorentina ellen
Válságban lévő csapatok találkoztak a Bluenergy Stadionban. Az Udinese a bajnokság utolsó helyéről várta a Fiorentina elleni mérkőzést, de az idény előtt sokkal többre hivatott lila-fehérek is a kieséstől fenyegetett pozíciókban foglaltak helyet, így hatványozott fontossággal bírt a meccs végkimenetele.
Az udineieknél Paolo Zanetti két idegenbeli összecsapás után az első hazai mérkőzésén irányította együttesét, és a bemutatkozás jól sikerült, övéi ugyanis 1–0-ra nyertek. A mindent eldöntő egyetlen gólt Sandi Lovric szerezte a 8. percben. Győzelmének köszönhetően az Udinese elkerült a kiesőzónából, és pontszámban utolérte a Fiorentinát a tabellán.
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Udinese–Fiorentina 1–0 (Lovric 8.)
15.00: Sassuolo–Napoli
18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)
20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Internazionale–Genoa 4–0 (La. Martínez 29., M. Thuram 40., 54., P. Sucic 45+3. – 11-esből)
Torino–Lazio 1–2 (Ch. Adams 62., ill. Provstgaard 42., Isaksen 44.)
Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Venezia–Bologna 0–0
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)