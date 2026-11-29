LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–DIÓSGYŐRI VTK 0–3 (0–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Halmai Kristóf, Bertalan Dávid)

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Lakatos K., Helembai – Radics (Dencinger, 60.), Ásványi (Nemes M., 79.) – Benkő P. (Pesti, 6.), Somfalvi (Holló, 72.), Sipos Z. (Komlósi, 72.) – Zahorán. Vezetőedző: Visinka Ede

DVTK: Dojcsák – Szekszárdi M., Szatmári Cs., Kecskés – Révész, Holdampf, Galántai (Bényei, 46.), Mucsányi M. (Ádám, 82.) – Molnár G. (Vas, 79.), Borvető (Babinszky B., 65.), Medgyes (Gálfi, 79.). Megbízott vezetőedző: Márton István

Gólszerző: Molnár G. (50., 69.), Babinszky B. (77.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a mindegyik pontját hazai pályán begyűjtő Csákvár az előző két bajnokiját megnyerő Diósgyőr ellen.