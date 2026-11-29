Hetedik helyen végzett a magyar vegyes váltó a rövid pályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának negyedik, sanghaji állomásán.
A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Tiborcz Dániel, Jászapáti Péter összeállítású négyes pénteken sikerrel vette a selejtezőt, majd szombaton, az elődöntős futamában negyedikként a kisdöntőre kvalifikálta magát. A vasárnapi helyosztón a magyar kvartett az oroszok mögött, de a kazah, a japán és a német csapat előtt második lett, így összességében a hetedik pozícióban zárt.
Egyéniben nem termett babér a magyaroknak, ugyanis senki nem tudta átverekedni magát a kvalifikációs futamokon, majd a reményfutamokban sem sikerült javítani. A sportág vk-sorozata jövő hétvégén, Pekingben folytatódik.
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