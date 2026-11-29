Szongoth Domán a legjobbkor került kiváló formába: az egy hét múlva Budapesten kezdődő U20-as divízió 1/A világbajnokságot megelőzően az elmúlt három bajnokiján rendre betalált, ráadásul közben egy gólpasszt is kiosztott. Az idény elején az NHL-ben szereplő Buffalo Sabres által draftolt játékos 28 mérkőzésen lépett jégre a Greyhoundsban, s 4+4 pontot jegyzett eddig.

Eltartott egy ideig, mire akklimatizálódott a kanadai csapatánál, az első 16 bajnokiján mindössze két gólpasszt hozott, viszont a novemberben lejátszott 12-n már a négy gólja mellé további két gólpasszt is jegyzett – vagyis Tokaji Viktor szövetségi edző örülhet, hogy valóban elengedte Szongothot a klubja a jövő vasárnap kezdődő U20-as vb-re, amelynek a budapesti Vasas Jégcsarnok ad majd otthont.

U20-AS DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG

A magyar válogatott programja

December 6., vasárnap

16.00: Magyarország–Dánia

December 7., hétfő

19.30: Magyarország–Szlovénia

December 9., szerda

19.30: Magyarország–Ukrajna

December 11., péntek

12.30: a kiesés elkerülésért, 1. mérkőzés

16.00:, 19.30: elődöntők

December 12., szombat

12.30: a kiesés elkerülésért, 2. mérkőzés

16.00: a 3. helyért

19.30: döntő (a feljutásért)

A magyar keret

Kapusok: Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (DVTK), Szamos Kund (UTE), Veres-Fucsku Bence (FEHA19)

Hátvédek: Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gál Botond (EC Bad Tölz, német), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Nagy Dominik (Hydro Fehérvár AV19/FEHA19), Osztoics Márk (UTE), Seres-Gömöry Zsombor (KooVee, finn), Szivák Gergő (BJA HC), Vén Bendegúz (Södertälje, svéd)

Csatárok: Baróti Bence (SaiPa, finn), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom/BJA HC), Brehel Attila (UTE), Drexler Kamill (RedBull Salzburg, ausztriai), Erdősi Csanád (Idaho Falls Spudkings, amerikai), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Karó Levente (FEHA19), Kovács Bence (Bishop Kearny, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Kearny, amerikai), Mayer Marcell (FEHA19), Pallós Zsombor (FEHA19), Rapos Gergely (SaiPa, finn), Rákosi Lázár (SaiPa, finn), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Domán (Soo Greyhounds, kanadai)