Mielőtt fény derült volna arra, hogy Olaszország ötödször vagy Spanyolország hetedszer nyeri el a Davis-kupát Bolognában, vasárnap kisorsolták a torna 2027. évi világdöntő-selejtezőjének párosításait. Ez lesz a harmadik idény, hogy a verseny ezen szakaszát a korábbiakkal ellentétben két fordulóban bonyolítják le – az első körben 26 együttes vesz részt: hat csapat a világdöntő nyolc résztvevője közül (leszámítva a jövőre is rendező olaszokat és a döntős spanyolokat), hét, az idei második körben vesztes gárda, valamint 13 olyan válogatott, amely sikerrel vívta meg a szeptember végi világcsoport I-es párharcát. Utóbbiak közé tartozik Magyarország, amely sima 4–0-s győzelmet aratott Luxemburgban, így ismét megkísérelheti, hogy bejusson a világ legjobb nyolc nemzete közé.

Az aktuális Davis-kupa-ranglista alapján Magyarország 14. kiemeltként várta a vasárnap déli sorsolást (az elmúlt két évvel ellentétben, amikor nem volt kiemelt), és egy ágra került Spanyolországgal, amely első kiemeltként csak a második fordulóban csatlakozik be.

A sorsoláson Japánt kaptuk ellenfélül, amely részben hasonlóan járt februárban az első selejtezőkörben, mint mi 2025 szeptemberében a másodikban: Ausztriától kapott ki hazai pályán döntő mérkőzésen – azzal a különbséggel, hogy a mi esetünkben 0–2-ről történt egyenlítés, míg a japánok kétszer is vezettek, és úgy maradtak alul 3–2-re. Szeptemberben, csakúgy, mint a mieink, idegenben harcolták ki az újabb világdöntő-selejtezős szereplést, Új-Zélandot győzték le 3–1-re.

Érdekesség, hogy bár nagyon régen kétszer is Budapesten, a Margitszigeten csapott össze a két válogatott (1930-ban 4–0-ra, 1933-ban 5–0-ra kaptunk ki Japántól, vagyis eddig még meccset sem nyertünk ellene), a Davis-kupa szabályai szerint az 1970 előtt lejátszott párosítások nem számítanak bele a pályaválasztás meghatározásába, így arról sorsolás döntött: a japánok fogadják Bardóczky Kornél csapatát.

Japán eddigi legjobb eredménye, hogy 1921-ben döntőt játszhatott az amerikaiakkal. Míg nálunk két játékos, Marozsán Fábián (63.) és Piros Zsombor (98.) helyezkedik el a legjobb százban a világranglistán, a japánoknak jelen állás szerint nincs top százas teniszezőjük; négyen vannak a kétszázban, legjobbjuk a 127. helyezett Simabukuro So, ám a 162. Daniel Taro a csúcson 58. is volt 2024 januárjában, míg korábban Simabukuro 87., Mocsizuki Sintaro (131.) pedig 92. volt a rangsorban.

TENISZ

DAVIS-KUPA

SELEJTEZŐ A VILÁGDÖNTŐÉRT

1. FORDULÓ (ágrajz alapján)

Spanyolország (1.) erőnyerő

Japán–Magyarország (14.)

Németország (2.)–Horvátország

Dánia–Dél-Korea (13.)

Csehország (3.)–Norvégia

Brazília–Hollandia (12.)

Belgium (4.)–Monaco

Szlovákia–Argentína (11.)

Nagy-Britannia (5.)–Peru

Chile–Franciaország (10.)

Ausztria (6.)–Szerbia

Ecuador–Ausztrália (9.)

Egyesült Államok (7.)–Tajvan

India–Kanada (8.)