Több mint négyezren evezték át a Balatont



Nem a nyolc kilométeres teljesítendő táv volt a Balatont átevezőknek a legnagyobb kihívás szombaton, sokkal inkább az extrém hőséggel kellett megküzdeniük. Persze, ha valahol, a „Magyar tengeren” elviselhető a 40 Celsius fok, és láthatóan a résztvevőknek egyáltalán nem is szegte kedvét a kivételes forróság.

„A nevezéseket tekintve átléptük a tavalyi létszámot, amire azt gondolom, büszkék lehetünk. Az extrém hőség miatt különféle hűtési és árnyékolási megoldásokat alkalmaztunk. Szerintem mindent megtettünk, ami tőlünk telt. Igyekeztünk minél gyorsabban indítani a délelőtti idősávba regisztrálókat, hogy a délutániak is minél hamarabb vízre mehessenek, és utána élvezhessék a különféle parti programokat. Az előkészületek rendszerint már az előző év végén elkezdődnek, de mindig nagyon várjuk, hogy újra itt lehessünk, hiszen ez eseménynaptárunk egyik üde színfoltja, és azt látom, hogy az indulók is minden évben – így most is – élvezik az itteni hangulatot” – mondta Vida Gergely, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezési és marketing igazgatója, az átevezés főszervezője a szövetség honlapjának.

Fotó: Balogh László

A közösségisport-eseményen természetesen a legfontosabbak a civilek, és ezúttal sem volt ez másképp, az esemény rangját azonban – a hagyományokhoz híven – korábbi profi sportolók is növelték jelenlétükkel. Az olimpiai ezüstérmes Szabó Szilvia, Kovács Katalin páros, amely 26 évvel ezelőtt, Sydneyben lett második K–2 500 méteren, ismét lapátot rangadott, hogy átevezze a Balatont. Teljesítette a távot Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, Hegedüs Róbert hétszeres világbajnok kajakos, Kövér Márton, a kajak-kenu sportág örökös bajnoka és kilencszeres világbajnok maratoni kenus, Hodován Dávid, a gyorsasági kenuválogatott tagja, valamint Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke is.

Némi meglepetésre a több mint négyezer induló körében a legnépszerűbb vízi eszköz a SUP és a kajak volt, de indultak kenusok, sárkányhajósok és evezősök is. A célba érést követően mindenki megkapta a részvételért járó szponzori csomagot és emlékérmét, de kategóriánként a legjobb három versenyzőt külön is díjazták. A leggyorsabban a Hullámtörők néven versenyző kajakos egység teljesítette a távot, Hoffer Benedek, Mikola Gábor és Urbán Zsombor 33 perc 4 másodperc alatt ért célba.

Az esemény médiapartnere volt a Nemzeti Sport, amely fennállásának 123. évében a 123-as rajtszámú versenyzőt ajándékcsomaggal díjazta.