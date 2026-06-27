Nemzeti Sportrádió

Kane, Saka és Rashford is kezd az angoloknál Panama ellen – kezdőcsapatok

R. P.R. P.
2026.06.27. 21:56
Marcus Rashford is kezd az angoloknál (Fotó: Getty Images)
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Panama Anglia vb 2026 Horvátország Ghána
A labdarúgó-világbajnokságon zárulnak az L-csoport küzdelmei, Panama–Anglia és Horvátország–Ghána meccseket rendeznek vasárnap. A szakvezetők kijelölték a kezdőcsapatokat.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
L-CSOPORT
PANAMA–ANGLIA élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New Jersey Stadion, 23 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Abdulramán al-Dzsasszím (katari)
PANAMA: Mosquera – Murillo, Escobar, José Córdoba, Andrade, Gutiérrez – Cristian Martínez, Bárcenas, Harvey, José Luis Rodríguez – Tomás Rodríguez. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
A kispadon: Mejía (k), Samudio (k), Blackman, E. Davis, Farina, Miller, J. Ramos, Carrasquilla, Godoy, Londono, Quintero, Yanis, Ismael Díaz, Fajardo, Waterman
ANGLIA: Pickford – Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Jude Bellingham – Saka, Rogers, Rashford – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: D. Henderson (k), Trafford (k), R. James, Stones, Chalobah, Burn, Rice, Mainoo, J. Henderson, Gordon, Eze, Spence, Madueke, Watkins, Toney

HORVÁTORSZÁG–GHÁNAélőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 23 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Drew Fischer (kanadai)
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic – Vlasic, P. Sucic, Baturina – Budimir. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Pandur (k), Kotarski (k), Vuskovic, Mario Pasalic, Marco Pasalic, Gvardiol, Caleta-Car, Erlic, Jakic, Moro, L. Sucic, Fruk, Kramaric, Matanovic, Musa
GHÁNA: Asare – Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah – Partey, Owusu, Sibo – K. Sulemana, J. Ayew, Semenyo. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz
A kispadon: Anang (k), Ati-Zigi (k), Mumin, Opoku, Oppong Preprah, Rahman, Seidu, Boakye, Fatawu, Yirenkyi, Adu, Bonsu Baah, Nuamah, Thomas-Asante, I. Williams

 

Panama Anglia vb 2026 Horvátország Ghána
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