Evezés: nyolc magyar indulóval kezdődik az U19-es Eb

Szép emlékeket őrizhet a válogatottunk a szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt megrendezett, lengyelországi U19-es evezős Európa-bajnokságról, hiszen az esemény történetének legeredményesebb magyar szereplését mutatta be: egypárban Kup Barnabás, kétpárban pedig Somogyi Dorka és Strochmayer Maja szerzett ezüstérmet.

Az idei korosztályos világversenyek sorát szombaton a korosztály kontinensviadala nyitja meg, az Eb-nek a németországi Brandenburg ad otthont, ahol két napon át eveznek majd a térség legjobb U19-esei, köztük nyolc magyar indulóval. Az említett tavalyi ezüstérmesek közül Somogyi kiöregedett a korosztályból,

Kup és Strochmayer viszont visszatér az Eb-re.

Demkó Janka és Kup Barnabás egypárevezősben indul el az Európa-bajnokságon, Strochmayer Maja és Szögi Kata alkotja a kétpárevezős egységet. A kormányos nélküli kettesben Makai Samu és Mezősi Márton ül majd, Kaluber Zénó és Vámos György kétpárevezősben képviseli a magyar színeket. Szögi és Mezősi a nemzetközi szövetség honlapján található nevezési dokumentum alapján a kétpárevezősök vegyes kategóriájában is elindul, közös hajóban.

Kup Barnabás is az utolsó simításokat végzi az Eb előtt Forrás: MESZ

„Jó kis csapat ez,

remélem, tudunk a tavalyihoz hasonló eredményt hozni;

az minden idők egyik legjobb U19-es szereplése volt az evezésben. Arra ösztönözzük az edzőket, hogy dolgozzanak össze, ha két különböző egyesületből érkező sportolónak kell együtt dolgoznia, szerencsére a szakemberek nyitottak erre. A brandenburgi pálya nagyon technikás, meglátjuk, kinek hogyan fekszik majd; nekem kedves helyszín, ott indultam először vébén, illetve nyerte ott Európa-bajnokságot. Nagy hullámokkal és oldalszéllel kell általában megküzdeni. Visszatérve a válogatóhoz, jól teljesítettek a fiatalok, jó időket eveztek, megfelelő az emberanyag a korosztályban, hogy újabb szép nemzetközi eredményeket érjünk el” – mondta szűk egy hónapja Simon Béla szövetségi kapitány az Utánpótlássportnak, aki bízik a magyar éremszerzésben.

(Kiemelt képünkön: Szögi Kata és Strochmayer Maja Forrás: MESZ)