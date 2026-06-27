Nemzeti Sportrádió

Ferrari: Kissé furcsa, amikor sárga zászló mellett szerzed meg a pole pozíciót

2026.06.27. 20:07
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Az Osztrák Nagydíj időmérőjének első három helyezettje (Fotó: AFP)
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F1 Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc Max Verstappen George Russell Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Osztrák Nagydíj
George Russell megszerezte a pole pozíciót a Formula–1-es Osztrák Nagydíjon, miközben a bajnokságot vezető csapattársa, Andrea Kimi Antonelli a negyedik helyre szorult vissza. Az olasz magát hibáztatta az időmérő végén, mert rosszul mérte fel a helyzetet Max Verstappen baleseténél, de nem gondolja, hogy összejött volna az első hely. A két Mercedes közé a Ferrari duója ékelődött be: Charles Leclerc-t meglepetésként érte az első sor, míg Lewis Hamilton abban bízik, hogy stratégiával esélyt teremthetnek a győzelemre vasárnap.

A Mercedes továbbra is veretlen a szombati időmérőkőn, Spanyolország után Ausztriában is George Russell bizonyult a leggyorsabbnak. A brit szezonbeli negyedik pole pozícióját szerezte, amivel kiegyenlítette a kvalifikációs párharcot Andrea Kimi Antonellivel. Noha Russell zárt az élen az utolsó szabadedzésen, a rajtelsősége kissé meglepetésnek hatott, hiszen az első két szakaszban egyaránt alulmaradt a csapattársával szemben, és a Q3-as első körök után is hátrányban volt még. 

A különbséget leginkább az jelentette a végén, hogy Antonelli rosszul mérte fel a helyzetet, amikor Max Verstappen balesete miatt sárga zászlót lengettek. Az olasz érkezett közvetlen a holland mögött, és úgy döntött, inkább elveszi a körét, Russell viszont ekkor futotta meg a leggyorsabb körét. Ugyan rövid ideig kérdést jelentett, hogy a brit pilóta eléggé elvette-e a sárga zászlós jelzés alatt, nem a pole pozíciót érő körét, hanem az azt követő próbálkozását törölték, így megtarthatta a rajtelsőséget. 

„Hihetetlen érzés, elképesztő kör volt! Láttam a sárga zászlós jelzést, ezért eléggé elvettem abban a kanyarban, fél másodperc előnnyel mentem be, és amikor kijöttem két és fél tized maradt belőle. Nem dupla sárga zászlós jelzés volt, szóval rendben kell lennie. MInden jól alakult, és nagyon büszke vagyok az elvégzett munkára” – nyilatkozat közvetlen az időmérő után. 

„Nem tudom, honnan jött ez a kör. Amikor megláttam a sárga zászlót, eléggé vissza kellett lassítanom. A kanyar közepén láttam, hogy már zöld jelzés van érvényben, nem láttam az autót, mert olyan messze volt. Eléggé sok idő maradt benne. Olyan jó lett volna látni, mire mentem volna abban a körben, szerintem még három-négy tizedet javítottam volna. Szinte sínen ment az autó.”

Míg Russell megszerezte a pole pozíciót, Antonelli az első sorból is kiszorult, és a negyedik helyről várhatja a vasárnapi futamot. Az egyéni vb-összetett 41 pont előnnyel vezető olasz magát hibáztatta a kvalifikáció után, amiért elvette az utolsó gyors körét. „Nem tudom, miért, de azt hittem, hogy dupla sárga zászlós jelzés van, így elvettem a kört, és kiszorultam még az első sorból is.”

„Nem kellett volna ezt tennem, hibáztam. Nagyon szoros lett volna George-dzsal, csupán egy tized volt közöttünk. Ő valamivel gyorsabb lett volna, de az első sor meglett volna, kár érte. Mindent beleadok a versenyen, persze, nem lesz könnyű menet, különösen a gumik miatt. Nagy lesz a gumikopás, de igyekszünk a lehető legjobban teljesíteni.”

A két Mercedes-pilótát a Ferrari kettőse választotta szét a végén. A hétvégére új erőforrást és kisebb fejlesztéseket is hozó Scuderia nem kezdett erősen pénteken, de az időmérőre sokat lépett előre, és végül Charles Leclerc és Lewis Hamilton kisajátította a második és a harmadik helyet a vasárnapi versenyre. 

„Egészen elégedett vagyok a mai nappal – kezdte az értékelést az első sorba kvalifikáló monacói. – Az elmúlt néhány versenyhétvége elég nehezen alakult, így egyszerűen egy tiszta hétvégét, és mindenekelőtt egy hibamentes időmérőt szerettem volna, hogy remek helyzetből várhassam a futamot. A második pozíció jó kiindulópontot jelent. A csapat nagyon keményen nyomta, hogy elhozhassuk a fejlesztéseket Barcelonába, és ide is, ami meg is hozza az eredményét.”

„Ha teljesen őszinte akarok lenni, az időmérő előtt nem gondoltam volna, hogy az első sor összejöhet, így kellemes meglepetésként ért, hogy ilyen elöl vagyunk.”

A Spanyolországban győzedelmeskedő Hamilton a harmadik rajtkockát szerezte meg, ami jó lehetőséget ad a számára, hogy folytassa a Kanadában megkezdett dobogós sorozatát, és akár újra megcélozza az első helyet. „Az, hogy a Ferrari a második és a harmadik helyet szerezte meg, fantasztikus, és jól tükrözi azt a rengeteg munkát, amit a gyárban végeznek. Továbbra is nagyon keményen dolgoznak, kisebb fejlesztéseket is hoztunk Spielbergbe, és folyamatosan javítjuk az autót, ami kezd igazán kifizetődni.”

„A harmadik szakaszban elkövettem egy hibát, és nem tudtam befejezni az első gyors körömet, de így is nagyon elégedett vagyok – jelentette ki, majd a Sky Sports kamerái előtt kifejtette, lát-e esélyt a győzelemre vasárnap. – Puszta tempóból nem, nagyon gyors a Mercedes, de stratégiával talán lesz rá lehetőségünk. A győzelem nagy falatnak tűnik, ezért az a cél, hogy maximalizáljuk a csapat pontjait, és ha lehet, tartsuk magunk mögött az egyik Mercedest.”

„Ha mindkettő mögöttünk végezne, az fantasztikus lenne! Rendkívül jó munkát végeztünk ezen a hétvégén, eléggé nagy hátrányban voltunk pénteken, és nem igazán értettük, miért, de változtattunk, és sikerült közelebb kerülni. Remélhetőleg harcba szállhatunk vasárnap.”

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur Russell körének a szabályosságát nem firtatta, de azt nem teljesen értette, miért csak sima sárga zászlós jelzés lépett érvénybe Verstappen balesete után. Ha dupla sárgát lengettek volna, a Ferrari kisajátította volna az első rajtsort. „Csak sárga zászlót lengettek, és lehet arról vitatkozni, hogy az adott helyzetben ez volt-e a megfelelő döntés. Végül még az orvosi autót is pályára kellett küldeni.  De egyértelmű, hogy sárga zászló esetén a nagyjából öt százalékkal kell csökkentened sebességed az érintett szektorban.” 

„Mi nem férünk hozzá az adatokhoz, de a versenyirányítás úgy döntött, hogy nincs szükség további intézkedésekre.  Az mindenesetre kissé furcsa, amikor sárga zászló mellett szerzed meg a pole pozíciót, de ez van.”
 

Verstappen az első Q3-as körök után meglepetésre a harmadik helyen állt a szinte teljesen átalakított Red Bull-lal, és lemaradása mindössze 61 ezred volt a hátránya akkor élen álló Antonellihez képest. A második gyors körén azonban összetörte a Red Bullt, és végül ötödikként zárt. „Abban a körben a hatos kanyarnál eléggé megcsúsztam, ami furcsa, mert a hétvége korábbi részében nem tapasztaltam ehhez hasonlót. Aztán a kilences kanyarban hirtelen teljesen elvesztettem az autó hátulját. Nem egy apró korrekcióról volt szó, hanem teljes ellenkormányzást kellett alkalmaznom. Ez elég szokatlan, meg fogjuk vizsgálni, mi történt.”

„Kár érte, mert reálisan nézve akár a harmadik hely is meglehetett volna. Ugyanakkor a rajt továbbra sem tartozik az erősségeink közé, így a harmadik pozícióból indulva is könnyen visszacsúszhatunk volna az ötödikre. Még mindig vannak dolgok, amiket meg szeretnénk érteni az új csomaggal kapcsolatban. Bizonyos elemek jól működnek, és vannak olyanok is, amelyek kevésbé, így ezen a területen még sok munka vár ránk.”

OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes1:06.113átlag: 235.560 km/ó
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:06.3490.236 mp h.
3.Lewis HamiltonbritFerrari1:06.4080.295
4.Kimi AntonelliolaszMercedes1:06.4140.301
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:06.4750.362
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:06.5020.389
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:06.5110.398
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:06.6320.519
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:06.9550.842
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:07.0070.894
11.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:07.2230.460
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:07.2930.530
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:07.5230.760
14.Nico HülkenbergnémetAudi1:07.6110.848
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:07.8171.054
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:08.1711.408
17.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:08.2521.169
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:08.5091.426
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:08.9451.862
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:09.0301.947
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:09.9422.859
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:10.3633.280

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Antonelli1:07.0831.Antonelli1:06.763
2.Norris1:07.2592.Piastri1:06.890
3.Hamilton1:07.2903.Norris1:06.897
4.Lawson1:07.3854.Russell1:06.979
5.Russell1:07.3985.Hamilton1:06.994
6.Verstappen1:07.4076.Leclerc1:07.030
7.Hadjar1:07.4087.Hadjar1:07.086
8.Piastri1:07.4878.Lawson1:07.136
9.Leclerc1:07.5439.Lindblad1:07.155
10.Lindblad1:07.54910.Verstappen1:07.183
11.Colapinto1:07.89411.Gasly1:07.223
12.Bortoleto1:08.03512.Bortoleto1:07.293
13.Gasly1:08.03813.Bearman1:07.523
14.Bearman1:08.06114.Hülkenberg1:07.611
15.Hülkenberg1:08.06615.Ocon1:07.817
16.Ocon1:08.23116.Colapinto1:08.171
17.Sainz1:08.252  
18.Albon1:08.509  
39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:07.096
Időmérő1. Russell 1:06.113
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00


 

 

F1 Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc Max Verstappen George Russell Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Osztrák Nagydíj
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