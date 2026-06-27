Ferrari: Kissé furcsa, amikor sárga zászló mellett szerzed meg a pole pozíciót

A Mercedes továbbra is veretlen a szombati időmérőkőn, Spanyolország után Ausztriában is George Russell bizonyult a leggyorsabbnak. A brit szezonbeli negyedik pole pozícióját szerezte, amivel kiegyenlítette a kvalifikációs párharcot Andrea Kimi Antonellivel. Noha Russell zárt az élen az utolsó szabadedzésen, a rajtelsősége kissé meglepetésnek hatott, hiszen az első két szakaszban egyaránt alulmaradt a csapattársával szemben, és a Q3-as első körök után is hátrányban volt még.

A különbséget leginkább az jelentette a végén, hogy Antonelli rosszul mérte fel a helyzetet, amikor Max Verstappen balesete miatt sárga zászlót lengettek. Az olasz érkezett közvetlen a holland mögött, és úgy döntött, inkább elveszi a körét, Russell viszont ekkor futotta meg a leggyorsabb körét. Ugyan rövid ideig kérdést jelentett, hogy a brit pilóta eléggé elvette-e a sárga zászlós jelzés alatt, nem a pole pozíciót érő körét, hanem az azt követő próbálkozását törölték, így megtarthatta a rajtelsőséget.

„Hihetetlen érzés, elképesztő kör volt! Láttam a sárga zászlós jelzést, ezért eléggé elvettem abban a kanyarban, fél másodperc előnnyel mentem be, és amikor kijöttem két és fél tized maradt belőle. Nem dupla sárga zászlós jelzés volt, szóval rendben kell lennie. MInden jól alakult, és nagyon büszke vagyok az elvégzett munkára” – nyilatkozat közvetlen az időmérő után.

„Nem tudom, honnan jött ez a kör. Amikor megláttam a sárga zászlót, eléggé vissza kellett lassítanom. A kanyar közepén láttam, hogy már zöld jelzés van érvényben, nem láttam az autót, mert olyan messze volt. Eléggé sok idő maradt benne. Olyan jó lett volna látni, mire mentem volna abban a körben, szerintem még három-négy tizedet javítottam volna. Szinte sínen ment az autó.”

Míg Russell megszerezte a pole pozíciót, Antonelli az első sorból is kiszorult, és a negyedik helyről várhatja a vasárnapi futamot. Az egyéni vb-összetett 41 pont előnnyel vezető olasz magát hibáztatta a kvalifikáció után, amiért elvette az utolsó gyors körét. „Nem tudom, miért, de azt hittem, hogy dupla sárga zászlós jelzés van, így elvettem a kört, és kiszorultam még az első sorból is.”

„Nem kellett volna ezt tennem, hibáztam. Nagyon szoros lett volna George-dzsal, csupán egy tized volt közöttünk. Ő valamivel gyorsabb lett volna, de az első sor meglett volna, kár érte. Mindent beleadok a versenyen, persze, nem lesz könnyű menet, különösen a gumik miatt. Nagy lesz a gumikopás, de igyekszünk a lehető legjobban teljesíteni.”

A két Mercedes-pilótát a Ferrari kettőse választotta szét a végén. A hétvégére új erőforrást és kisebb fejlesztéseket is hozó Scuderia nem kezdett erősen pénteken, de az időmérőre sokat lépett előre, és végül Charles Leclerc és Lewis Hamilton kisajátította a második és a harmadik helyet a vasárnapi versenyre.

„Egészen elégedett vagyok a mai nappal – kezdte az értékelést az első sorba kvalifikáló monacói. – Az elmúlt néhány versenyhétvége elég nehezen alakult, így egyszerűen egy tiszta hétvégét, és mindenekelőtt egy hibamentes időmérőt szerettem volna, hogy remek helyzetből várhassam a futamot. A második pozíció jó kiindulópontot jelent. A csapat nagyon keményen nyomta, hogy elhozhassuk a fejlesztéseket Barcelonába, és ide is, ami meg is hozza az eredményét.”

„Ha teljesen őszinte akarok lenni, az időmérő előtt nem gondoltam volna, hogy az első sor összejöhet, így kellemes meglepetésként ért, hogy ilyen elöl vagyunk.”

A Spanyolországban győzedelmeskedő Hamilton a harmadik rajtkockát szerezte meg, ami jó lehetőséget ad a számára, hogy folytassa a Kanadában megkezdett dobogós sorozatát, és akár újra megcélozza az első helyet. „Az, hogy a Ferrari a második és a harmadik helyet szerezte meg, fantasztikus, és jól tükrözi azt a rengeteg munkát, amit a gyárban végeznek. Továbbra is nagyon keményen dolgoznak, kisebb fejlesztéseket is hoztunk Spielbergbe, és folyamatosan javítjuk az autót, ami kezd igazán kifizetődni.”

„A harmadik szakaszban elkövettem egy hibát, és nem tudtam befejezni az első gyors körömet, de így is nagyon elégedett vagyok – jelentette ki, majd a Sky Sports kamerái előtt kifejtette, lát-e esélyt a győzelemre vasárnap. – Puszta tempóból nem, nagyon gyors a Mercedes, de stratégiával talán lesz rá lehetőségünk. A győzelem nagy falatnak tűnik, ezért az a cél, hogy maximalizáljuk a csapat pontjait, és ha lehet, tartsuk magunk mögött az egyik Mercedest.”

„Ha mindkettő mögöttünk végezne, az fantasztikus lenne! Rendkívül jó munkát végeztünk ezen a hétvégén, eléggé nagy hátrányban voltunk pénteken, és nem igazán értettük, miért, de változtattunk, és sikerült közelebb kerülni. Remélhetőleg harcba szállhatunk vasárnap.”

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur Russell körének a szabályosságát nem firtatta, de azt nem teljesen értette, miért csak sima sárga zászlós jelzés lépett érvénybe Verstappen balesete után. Ha dupla sárgát lengettek volna, a Ferrari kisajátította volna az első rajtsort. „Csak sárga zászlót lengettek, és lehet arról vitatkozni, hogy az adott helyzetben ez volt-e a megfelelő döntés. Végül még az orvosi autót is pályára kellett küldeni. De egyértelmű, hogy sárga zászló esetén a nagyjából öt százalékkal kell csökkentened sebességed az érintett szektorban.”

„Mi nem férünk hozzá az adatokhoz, de a versenyirányítás úgy döntött, hogy nincs szükség további intézkedésekre. Az mindenesetre kissé furcsa, amikor sárga zászló mellett szerzed meg a pole pozíciót, de ez van.”



Verstappen az első Q3-as körök után meglepetésre a harmadik helyen állt a szinte teljesen átalakított Red Bull-lal, és lemaradása mindössze 61 ezred volt a hátránya akkor élen álló Antonellihez képest. A második gyors körén azonban összetörte a Red Bullt, és végül ötödikként zárt. „Abban a körben a hatos kanyarnál eléggé megcsúsztam, ami furcsa, mert a hétvége korábbi részében nem tapasztaltam ehhez hasonlót. Aztán a kilences kanyarban hirtelen teljesen elvesztettem az autó hátulját. Nem egy apró korrekcióról volt szó, hanem teljes ellenkormányzást kellett alkalmaznom. Ez elég szokatlan, meg fogjuk vizsgálni, mi történt.”

„Kár érte, mert reálisan nézve akár a harmadik hely is meglehetett volna. Ugyanakkor a rajt továbbra sem tartozik az erősségeink közé, így a harmadik pozícióból indulva is könnyen visszacsúszhatunk volna az ötödikre. Még mindig vannak dolgok, amiket meg szeretnénk érteni az új csomaggal kapcsolatban. Bizonyos elemek jól működnek, és vannak olyanok is, amelyek kevésbé, így ezen a területen még sok munka vár ránk.”

OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:06.113 átlag: 235.560 km/ó 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:06.349 0.236 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:06.408 0.295 4. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:06.414 0.301 5. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:06.475 0.362 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:06.502 0.389 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:06.511 0.398 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:06.632 0.519 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:06.955 0.842 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:07.007 0.894 11. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:07.223 0.460 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:07.293 0.530 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:07.523 0.760 14. Nico Hülkenberg német Audi 1:07.611 0.848 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:07.817 1.054 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:08.171 1.408 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:08.252 1.169 18. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:08.509 1.426 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:08.945 1.862 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:09.030 1.947 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:09.942 2.859 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:10.363 3.280

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Antonelli 1:07.083 1. Antonelli 1:06.763 2. Norris 1:07.259 2. Piastri 1:06.890 3. Hamilton 1:07.290 3. Norris 1:06.897 4. Lawson 1:07.385 4. Russell 1:06.979 5. Russell 1:07.398 5. Hamilton 1:06.994 6. Verstappen 1:07.407 6. Leclerc 1:07.030 7. Hadjar 1:07.408 7. Hadjar 1:07.086 8. Piastri 1:07.487 8. Lawson 1:07.136 9. Leclerc 1:07.543 9. Lindblad 1:07.155 10. Lindblad 1:07.549 10. Verstappen 1:07.183 11. Colapinto 1:07.894 11. Gasly 1:07.223 12. Bortoleto 1:08.035 12. Bortoleto 1:07.293 13. Gasly 1:08.038 13. Bearman 1:07.523 14. Bearman 1:08.061 14. Hülkenberg 1:07.611 15. Hülkenberg 1:08.066 15. Ocon 1:07.817 16. Ocon 1:08.231 16. Colapinto 1:08.171 17. Sainz 1:08.252 18. Albon 1:08.509



