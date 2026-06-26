„Kérlek, hagyd már abba ezt az ostobaságot, de komolyan...” – Nagelsmann kiakadt a németek veresége után

„Sok mindenben kéne javulnunk, de ezt nem veletek fogom megbeszélni” – kezdte a német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann a Magenta TV-nek a meccs után.

„Sajnos a vezető gólunk után fegyelmezetlenné váltunk, majd folyamatosan helyezkedési hibákat vétettünk. Amikor ilyen korán lépünk pályára, akkor is végig koncentráltnak kell maradnunk. Ami a cseréket illeti, jönniük kellett, sokan elfáradtak a pályán. Mindenkinek megbízom, aki itt van a keretben, s szeretném több játékosnak megadni a lehetőséget” – mondta a német sajtó szerint félresikerült cserékről, majd megkérdezték, leengedett-e a csapat a korábbi továbbjutás miatt.

„Túlságosan leegyszerűsítitek ezt. Kérlek, hagyd már abba ezt az ostobaságot, de komolyan...” – fakadt ki a kapitány – „Szerinted nem akartak mindent beleadni a srácok? Igen, jöttek be olyanok, akik korábban nem kapták meg a játéklehetőséget, és lehet, másokat hozok be, ha mindenképp szükségünk van egy gólra, de nem mondhatjuk rá senkire, hogy nem akart bizonyítani.”

Az örömittas ecuadori kapitány ünneplése sokáig emlékezetes marad, el is magyarázta a helyzetet Sebastian Beccacece: „Sokan csodálkoztak, kit rohantam megcsókolni. A feleségem volt az. Minden hullámvölgy és csúcspont során velem van, rengeteg áldozatot hozott értem, ő az első, akivel ünnepelni szeretnék! Ez a győzelem nem csak a játékosokról és a stábról szól, hanem minden ecuadoriról, aki hitt bennünk. Németországot legyőzni olyan dolog, amire mindig emlékezni fogunk. Nem terveztem ezt az ünneplést, egyszerűen csak jött, az érzelmek irányítottak. Ez egy különleges este számunkra, büszke vagyok!”

A csoport másik meccsén elefántcsontpart először ment tovább vb-csoportkörből története során. A sikerkapitány, Emerson Faé örömittasan nyilatkozott: „Egyértelműen a büszkeség az első, ami eszembe jut. Tudtuk, hogy meg tudjuk csinálni, meg is csináltuk! Boldogok vagyunk, várjuk, kit kapunk. Norvégiára van a legtöbb esély, de valójában mindegy, hogy az északiak vagy a franciák jönnek-e.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

ECUADOR–NÉMETORSZÁG 2–1 (1–1)

New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Tori Penso (egyesült államokbeli)

ECUADOR: Galíndez – Plata, Ordónez, Pacho, Hincapié (Estupinán, 71.) – Franco (Preciado, 64.), Caicedo – Yeboah (Torres, 85.), Vite, Angulo (J. Caicedo, 85.) – E. Valencia (K. Rodríguez, 64.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Thiaw, 60.), Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha (Beier, 64.), Pavlovic (Stiller, a szünetben) – L. Sané, Musiala, Wirtz (Gross, 73.) – Havertz (Undav, 60.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Gólszerző: Angulo (9.), Plata (77.), ill. L. Sané (2.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

CURACAO–ELEFÁNTCSONTPART 0–2 (0–1)

Philadelphia, Philadelphia Stadion. Vezette: Glenn Nyberg (svéd).

CURACAO: Room – Brenet (Sambo, 90.), Gaari (Kastaneer, 77.), Obispo, Floranus, Fonville (Noslin, 77.) – Chong, Comenencia (Antonisse, 62.), L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia (Kuwas, 90.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Kossounou, Operi, O. Diomandé – Kessié (Séri, 77.), Sangaré – Diallo (Oulai, a szünetben), Pépé (Diakité, 67.), Y. Diomandé (B. Touré, 67.)– Bonny (Wahi, 67.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé

Gólszerző: Pépé (6., 64.)