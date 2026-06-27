Újra a németek meccsén működik közre a marokkói játékvezető

A FIFA korábban már beszámolt róla, hogy a Dél-Afrika–Kanada mérkőzésen portugál játékvezetői hármas lesz, majd szombaton újabb három összecsapás játékvezetői küldését adta meg.

A hétfői mérkőzések mindegyikén olyan játékvezető fújja a sípot, aki harmadszor vezet ezen a vb-n.

A Németország–Paraguay mérkőzést Dzsalal Dzsajed kapta, érdekesség, hogy ő másodszor vezet Julian Nagelsmann válogatottjának, hiszen a Curacao elleni nyitányon (7–1) is ő fújta a sípot, ezenkívül a csoportban a Portugália–Üzbegisztán (5–0) mérkőzés volt még az övé.

A brazil Wilton Sampaio a Mexikó–Dél-Afrika (2–0) és a Norvégia–Szenegál (3–2) mérkőzés után megkapta a Hollandia–Marokkó meccset a legjobb 32 között, míg az olasz Maurizio Mariani a Szaúd-Arábia–Uruguay (1–1) és a Kolumbia–Kongói DK (1–0) találkozó után a Brazília–Japánon fújja a sípot.