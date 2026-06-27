Nemzeti Sportrádió

Újra a németek meccsén működik közre a marokkói játékvezető

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.27. 20:07
null
Dzsalal Dzsajed (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Dzsalal Dzsajed Németország
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kijelölte a június 29-i világbajnoki mérkőzések játékvezetői küldését.

A FIFA korábban már beszámolt róla, hogy a Dél-Afrika–Kanada mérkőzésen portugál játékvezetői hármas lesz, majd szombaton újabb három összecsapás játékvezetői küldését adta meg.

A hétfői mérkőzések mindegyikén olyan játékvezető fújja a sípot, aki harmadszor vezet ezen a vb-n.

A Németország–Paraguay mérkőzést Dzsalal Dzsajed kapta, érdekesség, hogy ő másodszor vezet Julian Nagelsmann válogatottjának, hiszen a Curacao elleni nyitányon (7–1) is ő fújta a sípot, ezenkívül a csoportban a Portugália–Üzbegisztán (5–0) mérkőzés volt még az övé.

A brazil Wilton Sampaio a Mexikó–Dél-Afrika (2–0) és a Norvégia–Szenegál (3–2) mérkőzés után megkapta a Hollandia–Marokkó meccset a legjobb 32 között, míg az olasz Maurizio Mariani a Szaúd-Arábia–Uruguay (1–1) és a Kolumbia–Kongói DK (1–0) találkozó után a Brazília–Japánon fújja a sípot.

 

foci vb 2026 Dzsalal Dzsajed Németország
Legfrissebb hírek

A volt MLS-játékos beszólt Bielsának és Mourinhónak is

Foci vb 2026
34 perce

A potyázó Muslera elnézést kért a vb-n nyújtott teljesítménye miatt

Foci vb 2026
1 órája

Unai Simón megelőzheti Casillast és Zengát is

Foci vb 2026
1 órája

Az argentinok barbecue-partival hangoltak Jordánia ellen – videó

Foci vb 2026
2 órája

Ketten összekaptak a panamaiak edzésén az angolok elleni meccs előtt – videó

Foci vb 2026
2 órája

Mexikói szurkoló a világ legmenőbb farkaskutyája – fotó

Foci vb 2026
2 órája

Ódákat zeng Mbappé teljesítményéről az RMC Sport szakkommentátora

Foci vb 2026
3 órája

A spanyolok két játékosukat is elveszíthetik a vb hátralévő időszakára

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik