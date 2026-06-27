Strandkézilabda-vb: a hetedik helyért játszhat a magyar válogatott



Hajdu Tamás szövetségi edző csapata a csoportkörből és a középdöntőből is az első helyen jutott tovább, de a szombati negyeddöntőben kikapott a házigazda és címvédő horvátoktól. A magyar és a spanyol együttes legutóbb péntek délelőtt találkozott egymással, és a középdöntő utolsó fordulójában 2:0-s magyar siker született.

Ezúttal a spanyol válogatott tűnt kevésbé csalódottnak a kora délutáni vereség miatt, és miután a szorosan alakult első játszma hajrájában sorozatban három gólt lőtt, 21–18-as részsikerrel előnybe került.

A második felvonásban szinte végig a spanyolok vezettek, de komoly előnyt nem tudtak kialakítani. Az utolsó perc elején négy pont volt az előnyük, de Balogh Ádám védését követően John András az utolsó másodpercben egyenlített, ezért a „hirtelen halál” döntött. Az első magyar és az első spanyol akció során egyaránt támadó szabálytalanságot – belemenést – ítéltek a játékvezetők, majd John lövése kipattant a kapufáról, egyenesen Vizes Patrik kezébe, ő pedig nem hibázott (32–30), így következhetett a szétlövés.

A párharc során az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyolok közül senki nem hibázott, magyar részről viszont Kun Attila lövését kivédte a kapus, ez döntötte el a találkozót (9–6).

A magyarok ellenfele vasárnap 10 órától az előző két világbajnokságon egyaránt ezüstérmes Dánia lesz.

FÉRFI STRANDKÉZILABDA

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Az 5–8. helyért

Spanyolország–Magyarország 2:1 (21–18, 30–32, 9–6)

A magyar pontszerzők: Gyene 20, Vizes 12, John 10, Kun 8, Hajdu 6