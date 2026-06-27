Francia bírók az ETO FC és a Ferencváros nemzetközi kupanyitányán is

Július 7-én elkezdődnek a Bajnokok Ligája selejtezői, az ETO FC Izlandon kezdi vendégszereplését, amelyet francia játékvezető dirigál.

A mérkőzést Romain Lissorgue vezeti, aki 2021-ben került fel először a Ligue 1-be, de a következő idényre visszaminősítették a másodosztályú keretbe. Egy év múlva újra az első osztályban találkozhattunk a nevével, és 2025 óta nemzetközi kerettag. A 35 éves Lissorgue-nak ez lesz a második nemzetközi kupameccse, tavaly a Malmö–Iberia Tbiliszi (3–1) BL-selejtezőn fújta a sípot.

Az egy héttel későbbi, győri visszavágó játékvezetője is 2025 óta nemzetközi kerettag: a 30 éves horvát Mateo Erceg szintén második kupameccsét vezeti, tavaly a Konferencialigában vezette az örmény Urartu és a fehérorosz Neman Hrodno (1–2) összecsapását.

A Ferencváros július 9-én Újvidéken játszik Európa-liga-selejtezőt, ezen a francia Mathieu Vernice fújja a sípot. A 32 éves játékvezető Lissorgue-zsal együtt került be a FIFA-keretbe 2025 elején, és tavaly a Hammarby–Charleroi (0–0) Konferencialiga-selejtező jutott neki. Érdekesség, hogy a budapesti visszavágóra csak részleges küldés van fent az UEFA oldalán, amiből kiderül, hogy a meccs videósa az olasz Daniele Chiffi lesz.

Magyar játékvezetők is szerepet kapnak: a BL-ben június 14-én Csonka Bence vezeti a Riga FC–Ararat-Armenia visszavágót, míg egy nappal később Rúsz Márton az Universitatea Craiova–Vityebszk mérkőzésen működik közre. Július 16-án a Kl-ben Káprály Mihály dirigálja a Torpedo Kutaiszi–Zira meccset.