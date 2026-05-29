SOSZ: Brüll Alfréd Életműdíjat vehetett át Baráth Etele

Mint a laudációban elhangzott, Baráth Etele az elismerést a magyar sportegyesületi mozgalom fejlődéséért végzett több évtizedes elkötelezett tevékenységével érdemelte ki. Elnöki időszaka alatt a magyar kajak-kenu sport a világ egyik legeredményesebb nemzeti műhelyévé vált, a magyarok a világversenyeken összesen 367 aranyérmet szereztek és több mint 800 dobogós helyezést értek el, az olimpiákon pedig 17 arany-, 7 ezüst- és 8 bronzérmet nyertek.

A Közösségi sportszervezeti díj elismerésben részesült az idén 125 éves Törekvés SE, valamint a 2022-ben alakult Balatonakarattyai Sport Klub. Mindkét egyesület kiemelkedő közösségteremtő tevékenységét, valamint a Törekvés esetében a parasport és a paravívás fejlődéséért végzett példaértékű munkát, a BSK-nál pedig az úszásoktatás és aquatréning területén elért kiemelkedő munkát ismerte el a SOSZ.

Kiemelkedő sportszervezeti vezető díjat kapott Kállay Kristóf, a Magyar Athletikai Club elnöke, valamint Pataki József, a Szolnoki MÁV ügyvezető elnöke. Kállay Kristófnál a sport iránti elkötelezettséget, a hagyománytiszteletet, a közösségépítést és a magyar sport értékeinek következetes képviseletét, Pataki Józsefnél pedig többek között a 30 éves elnöki tevékenységét, illetve az országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában vállalt meghatározó szerepét hangsúlyozták.

A küldöttgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a SOSZ 2025. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat, valamint az idei gazdálkodásról szóló költségvetési és szakmai terveket.