Vb 2026: Horvátország–Ghána 1–0

HORVÁTORSZÁG–GHÁNA 1–0 – ÉLŐ!
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 23 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Drew Fischer (kanadai)
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic – Vlasic, P. Sucic, Baturina – Budimir. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Pandur (k), Kotarski (k), Vuskovic, Mario Pasalic, Marco Pasalic, Gvardiol, Caleta-Car, Erlic, Jakic, Moro, L. Sucic, Fruk, Kramaric, Matanovic, Musa
GHÁNA: Asare – Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah – Partey, Owusu, Sibo – K. Sulemana, J. Ayew, Semenyo. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz
A kispadon: Anang (k), Ati-Zigi (k), Mumin, Opoku, Oppong Preprah, Rahman, Seidu, Boakye, Fatawu, Yirenkyi, Adu, Bonsu Baah, Nuamah, Thomas-Asante, I. Williams
Gólszerző: Sucic (31.)
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|AZ L-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Anglia
2
1
1
–
4–2
+2
4
|2. Ghána
2
1
1
–
1–0
+1
4
|3. Horvátország
2
1
–
1
3–4
–1
3
|4. Panama
2
–
–
2
0–2
–2
0