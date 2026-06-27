Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Horvátország–Ghána 1–0

2026.06.27. 22:48
Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 vb 2026 Horvátország Ghána
A labdarúgó-világbajnokság L-csoportjának záró fordulójában Horvátország és Ghána csap össze. Kövesse velünk a mérkőzés élő közvetítésünk segítségével!

HORVÁTORSZÁG–GHÁNA 1–0 – ÉLŐ!
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 23 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Drew Fischer (kanadai)
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic – Vlasic, P. Sucic, Baturina – Budimir. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Pandur (k), Kotarski (k), Vuskovic, Mario Pasalic, Marco Pasalic, Gvardiol, Caleta-Car, Erlic, Jakic, Moro, L. Sucic, Fruk, Kramaric, Matanovic, Musa
GHÁNA: Asare – Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah – Partey, Owusu, Sibo – K. Sulemana, J. Ayew, Semenyo. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz
A kispadon: Anang (k), Ati-Zigi (k), Mumin, Opoku, Oppong Preprah, Rahman, Seidu, Boakye, Fatawu, Yirenkyi, Adu, Bonsu Baah, Nuamah, Thomas-Asante, I. Williams
Gólszerző: Sucic (31.)

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AZ L-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Anglia

2

1

1

4–2

+2 

4   

2. Ghána

2

1

1

1–0

+1 

4   

3. Horvátország

2

1

1

3–4

–1 

3   

4. Panama

2

2

0–2

–2 

0   

 

 

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