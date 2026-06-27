NB I: Szlovéniában folytatja az Újpest grúz védője – hivatalos

A Ljlubjana tájékoztatása szerint a 28 éves grúz védő egyéves szerződést kötött új csapatával, szerződéshosszabbítási lehetőséggel.

„Nagyon elégedett és motivált vagyok, hogy Ljubljanába igazoltam. Alig várom, hogy elkezdhessem az edzéseket, megismerjem a csapattársaimat és persze az első hazai meccset is” – fogalmazott Koburi, miután aláírta a szerződését.

Koburi 2024 februárja óta szerepelt az Újpestnél, amelynek színeiben minden sorozatot figyelembe véve 40 mérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Sparatcus)

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)