Nemzeti Sportrádió

Műugrás: Fehér Luca ezüstérmes toronyugrásban a budapesti junior Eb-n

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2026.06.27. 20:59
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Fehér Luca utánpótlás utánpótlássport toronyugrás junior Eb műugrás
Fehér Luca szerezte a magyarok második érmét is a Duna Arénában zajló junior műugró Európa-bajnokságon, miután toronyugrásban második helyen végzett a 14-15 évesek korcsoportjában.

A fiatal magyar versenyző, Fehér Luca kiválóan teljesít a hazai rendezésű junior műugró Eb-n. Korábban 3 méteren ötödikként zárt, majd csütörtökön 1 méteren bronzérmes volt, s ezek után szombaton pedig ezüstérmet szerzett toronyugrásban a 14-15 évesek korcsoportjában.

 – mondta az MTI-nek Fehér Luca az ezüstérem megnyerése után.

„Luca most még mindenben jó, műugrásban és toronyugrásban is, később derül ki, mi lesz az igazi erőssége – értékelt edzője, Kárpáti Éva. – Neki a merülése egészen kivételes, azaz ha jó az ugrás, alig fröcsköl valamit a vízbe érkezéskor, ami toronyugrásban szépen tudja hozni a pontokat, ahogy az ma is történt. Egyelőre kíméljük az izmait és az ízületeit, azaz csak hét és fél méterről csinálja az ugrásokat egy kivételével. Viszont az is mutatja, mennyire stabil szintet hozott, hogy sok olyan ellenfelet előzött meg, akik nehezebb programmal jöttek és tízről ugrottak."

A műugrók korosztályos kontinensviadala vasárnap zárul a Duna Arénában.

(Kiemelt képen: Fehér Luca Fotó: Kovács Anikó/European Aquatics)

Fehér Luca utánpótlás utánpótlássport toronyugrás junior Eb műugrás
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