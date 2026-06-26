Női kézi BL: a címvédő megkapta a Győrt a csoportjába, megvannak a Fradi ellenfelei is

A férfi Bajnokok Ligájával ellentétben a nőknél nem változik a lebonyolítás, így a 16 csapatot két nyolccsapatos csoportba sorsolták. A Győr az első, míg a Ferencváros a második kalapból várta ellenfeleit.

A sorsolást követően az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) azt is nyilvánosságra hozta, hogy az elmúlt idény legjobb játékosa Sarah Bouktit lett, míg a fiatalok között Lylou Borg kapta a legtöbb voksot – mindketten a Metzet erősítik, igaz, Bouktit az új idényt már Győrben kezdi.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A-csoport: Team Esbjerg (dán), CSM Bucuresti (román), FTC-Toyota Kovács, Brest Bretagne Handball (francia), RK Krim (szlovén), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), Buducsnoszt (montenegrói)

B-csoport: Metz Handball (francia), Győri Audi ETO KC, Odense Handbold (dán), Gloria Bistrita (román), HC Podravka (horvát), Storhamar (norvég), HSG Blomberg-Lippe (német), Nyköbing Falster (dán)