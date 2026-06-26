Nemzeti Sportrádió

Női kézi BL: a címvédő megkapta a Győrt a csoportjába, megvannak a Fradi ellenfelei is

R. D. P.R. D. P.
2026.06.26. 11:29
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Már a csoportkörben visszavághatnak Albek Annáéknak a győriek (Fotó: Török Attila)
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sorsolás FTC női kézilabda csoportkör női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC
Péntek délelőtt megtartották a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolását. A Győri Audi ETO és a címvédő Metz azonos csoportba került, míg a Ferencvárosra többek között az Esbjerg és a CSM Bucuresti vár.

A férfi Bajnokok Ligájával ellentétben a nőknél nem változik a lebonyolítás, így a 16 csapatot két nyolccsapatos csoportba sorsolták. A Győr az első, míg a Ferencváros a második kalapból várta ellenfeleit.

A sorsolást követően az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) azt is nyilvánosságra hozta, hogy az elmúlt idény legjobb játékosa Sarah Bouktit lett, míg a fiatalok között Lylou Borg kapta a legtöbb voksot – mindketten a Metzet erősítik, igaz, Bouktit az új idényt már Győrben kezdi.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A-csoport: Team Esbjerg (dán), CSM Bucuresti (román), FTC-Toyota Kovács, Brest Bretagne Handball (francia), RK Krim (szlovén), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), Buducsnoszt (montenegrói)
B-csoport: Metz Handball (francia), Győri Audi ETO KC, Odense Handbold (dán), Gloria Bistrita (román), HC Podravka (horvát), Storhamar (norvég), HSG Blomberg-Lippe (német), Nyköbing Falster (dán)

 

sorsolás FTC női kézilabda csoportkör női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC
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