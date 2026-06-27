Vert helyzetből nyertek a svédek Kecskeméten a női röplabda Európa-ligában

Hiába légkondícionált a Messzi István Sportcsarnok, így is szörnyű volt a meleg szombat délután. Féltettük is a csapatot a hőségtől, de hát akkor mit szóljanak a svédek? Mindenesetre a meccs elején ők alkalmazkodtak jobban a körülményekhez és villámgyorsan elhúztak ö ponttal. A mieink kapaszkodtak ugyan, a végjátékban fel is jöttek egyre, de ezt követően már csak egy pontot tudtak szerezni.

A második játszmára Pampuch Gréta állt be a kezdőbe, aki ugyan a héten már az U18-as válogatottal készül a jövő héten rajtoló korosztályos Eb-re, de Alessandro Chiappini erre a meccsre még kölcsönkérte őt, míg fiatal csapattársai a lelátóról bíztatták a mieinket. Akik a második szett elején meg is hálálták ezt: most ők húztak el néggyel, s vették át ezzel a játék irányítását. Végig magabiztosan vezettek és amelyet aztán Németh Anett egy kőkemény ásszal zárt le.

A harmadik szett elején is megmaradt a lendület, de a közepén ledolgozta négypontos hátrányát a vendégcsapat. Szerencsére a fordításra nem maradt erejük, mert egy időkérés után megint a mieink húztak el és 18:14 után már nem is engedélyeztek pontot ellenfelüknek.

A negyedik felvonásban is úgy tűnt, hogy minden rendben, azonban 20:16-os magyar vezetésnél megtorpant a csapat: ezt követően már csak két pontot szereztek, a svédek pedig kiegyenlítették a játszmaarányt és így következett a döntő szett.

Úgy tűnt, hogy a mieink kiheverték a sokkot, mert elhúztak 4:1-re, de a svédek ezt követően sorozatban nyolc pontot szereztek, ez a hullámvölgy pedig végzetesnek bizonyult: a döntőbe jutáshoz a mieinknek Svédországban kell győznie.

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 2:3 (–21, 18, 18, –22, –12)

Kecskemét, 530 néző. V: Geldof (holland), Pindral (lengyel).

MAGYARORSZÁG: KISS L. 17, Kump 6, NÉMETH A. 35, Bozóki-Szedmák 2, Csereklye 9, Petrenkó 5. Csere: Kertész, Szalai (liberók), Pampuch 6, Németh L., Kiss N. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

SVÉDORSZÁG: Julevik, Hellvig 9, Hindgren 9, I. HAAK 32, A. HAAK 13, Andersson 4. Csere: Brink, Nordin Ottoson (liberók), Olofsson, Malm, Gustafsson 1. Szövetségi kapitány: Lorenzo Micelli

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 1:6, 5:8, 7:12, 9:12, 10:16, 14:17, 20:21, 21:24. 2. játszma: 4:0, 8:3, 9:6, 13:8, 16:13, 20:13, 22:18. 3. játszma: 3:1, 5:4, 8:5, 11:7, 12:12, 18:14. 4. játszma: 4:1, 5:5, 9:6, 10:9, 17:12, 20:16, 21:22, 22:24. 5. játszma: 4:1, 4:9, 8:11, 11:12, 12:14

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Rossz kezdés után lépésről lépésre sikerült visszaépítenünk magunkat, és egész jó játékkal tudtunk nyerni két szettet. A negyedik játszmát a végén figyelemhiány miatt vesztettük el és sajnos ugyanez volt az oka, hogy végül az ötödik játszmában is alulmaradtunk, ami bosszantó. Már csak azért is, mert így most fontos pontokat vesztettünk a vb-kvalifikációhoz.