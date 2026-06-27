Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Panama–Anglia 0–2

2026.06.27. 22:48
Fotó: Getty Images
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Panama Anglia vb 2026
A labdarúgó-világbajnokság L-csoportjának záró fordulójában Panama és Anglia csap össze egymással. Kövesse velünk a mérkőzés élő közvetítésünk segítségével!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
L-CSOPORT
PANAMA–ANGLIA 0–2 – ÉLŐ!
New York, New Jersey Stadion, 23 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Abdulramán al-Dzsasszím (katari)
PANAMA: Mosquera – Murillo, Escobar, José Córdoba, Andrade, Gutiérrez – Cristian Martínez, Bárcenas, Harvey, José Luis Rodríguez – Tomás Rodríguez (Fajardo, a szünetben). Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
A kispadon: Mejía (k), Samudio (k), Blackman, E. Davis, Farina, Miller, J. Ramos, Carrasquilla, Godoy, Londono, Quintero, Yanis, Ismael Díaz, Fajardo, Waterman
ANGLIA: Pickford – Quansah (Spence, 63.), Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Jude Bellingham – Saka (Madueke, 63.), Rogers, Rashford – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: D. Henderson (k), Trafford (k), R. James, Stones, Chalobah, Burn, Rice, Mainoo, J. Henderson, Gordon, Eze, Spence, Madueke, Watkins, Toney
Gólszerzők: Bellingham (62.), Kane (67.)

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AZ L-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Anglia

2

1

1

4–2

+2 

4   

2. Ghána

2

1

1

1–0

+1 

4   

3. Horvátország

2

1

1

3–4

–1 

3   

4. Panama

2

2

0–2

–2 

0   

 

 

Panama Anglia vb 2026
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