Vb 2026: Panama–Anglia 0–2

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
L-CSOPORT
PANAMA–ANGLIA 0–2 – ÉLŐ!
New York, New Jersey Stadion, 23 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Abdulramán al-Dzsasszím (katari)
PANAMA: Mosquera – Murillo, Escobar, José Córdoba, Andrade, Gutiérrez – Cristian Martínez, Bárcenas, Harvey, José Luis Rodríguez – Tomás Rodríguez (Fajardo, a szünetben). Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
A kispadon: Mejía (k), Samudio (k), Blackman, E. Davis, Farina, Miller, J. Ramos, Carrasquilla, Godoy, Londono, Quintero, Yanis, Ismael Díaz, Fajardo, Waterman
ANGLIA: Pickford – Quansah (Spence, 63.), Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Jude Bellingham – Saka (Madueke, 63.), Rogers, Rashford – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: D. Henderson (k), Trafford (k), R. James, Stones, Chalobah, Burn, Rice, Mainoo, J. Henderson, Gordon, Eze, Spence, Madueke, Watkins, Toney
Gólszerzők: Bellingham (62.), Kane (67.)
A közvetítőmodul betöltése eltarthat néhány másodpercig.
|AZ L-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Anglia
2
1
1
–
4–2
+2
4
|2. Ghána
2
1
1
–
1–0
+1
4
|3. Horvátország
2
1
–
1
3–4
–1
3
|4. Panama
2
–
–
2
0–2
–2
0