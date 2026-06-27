Vízilabda: sima sikerrel kezdett az U18-as fiúválogatott a vb-n

Szombat este megkezdte szereplését a magyar csapat a portugália U18-as fiú vízilabda-világbajnokságon. Kovács Róbert együttese az első csoportmeccsen a szerbekkel találkozott, és meggyőző sikert aratott a nagy riválissal szemben. Az első negyed utáni 4–0-s vezetést követően a félidőben 9–4-re vezettek a mieink, akik az ötgólos Rabb Benedek és a kapuban remeklő Szilágyi Ádám vezérletével végül simán, 17–10-re győzték le a szerbeket.

Folytatás 16 órától a horvátok, hétfőn 14.30-tól pedig a montenegróiak ellen.

U18-AS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR (PORTUGÁLIA)

Magyarország–Szerbia 17–10 (4–0, 5–4, 5–2, 3–4)

Gólszerzők: Rabb 5, Divják 3, Gedra, Kondor 2-2, Kovács M., Kovács L., Jámbor, Mondisz 1-1

Az U18-as vb-csapat:

Kapusok

Király Csaba - UVSE

Szilágyi Ádám - SOSC

Mezőnyjátékosok

Czirok Márton - KSI

Divják Deján - BVSC

Gedra Botond - Szeged

Hidasi Zétény - Szolnok

Jámbor Csaba - FTC

Kondor Zétény - SOSC

Kovács Levente - UVSE

Kovács Mátyás - KSI

Moldisz Milán - Eger

Pintér Noah - BVSC

Rabb Benedek - KSI

Stogicza Levente - SOSC

Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)