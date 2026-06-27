Vízilabda: sima sikerrel kezdett az U18-as fiúválogatott a vb-n
Hét góllal verte a szerbeket az U18-as fiú vízilabda-válogatott a portugáliai korosztályos világbajnokság nyitó játéknapján.
Szombat este megkezdte szereplését a magyar csapat a portugália U18-as fiú vízilabda-világbajnokságon. Kovács Róbert együttese az első csoportmeccsen a szerbekkel találkozott, és meggyőző sikert aratott a nagy riválissal szemben. Az első negyed utáni 4–0-s vezetést követően a félidőben 9–4-re vezettek a mieink, akik az ötgólos Rabb Benedek és a kapuban remeklő Szilágyi Ádám vezérletével végül simán, 17–10-re győzték le a szerbeket.
Folytatás 16 órától a horvátok, hétfőn 14.30-tól pedig a montenegróiak ellen.
U18-AS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR (PORTUGÁLIA)
Magyarország–Szerbia 17–10 (4–0, 5–4, 5–2, 3–4)
Gólszerzők: Rabb 5, Divják 3, Gedra, Kondor 2-2, Kovács M., Kovács L., Jámbor, Mondisz 1-1
Magyarország–Szerbia 17–10 (4–0, 5–4, 5–2, 3–4)
Gólszerzők: Rabb 5, Divják 3, Gedra, Kondor 2-2, Kovács M., Kovács L., Jámbor, Mondisz 1-1
Az U18-as vb-csapat:
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)
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