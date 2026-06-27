Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: kilenc párosítás hivatalos – mutatjuk az ágrajzot és a harmadikok helyzetét

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.27. 08:33
Messiék ellenfelet kaptak: a Zöld-foki-szigeteket (Fotó: Getty Images)
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Immár összesen kilenc kvartettben ért véget a csoportkör a 2026-os, észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon magyar idő szerint szombat hajnalra, ami annyit jelent, hogy egyre kevesebb kérdés van az egyenes kieséses szakasz előtt. Mutatjuk, hogy állunk most!

 

Már csak egy játéknap, összesen hat mérkőzés maradt hátra a csoportkörből. A tizenhatból kilenc párharcot ismerünk hivatalosan, de a The Athletic kalkulátora szerint a Mexikó–Ecuador meccsre is több, mint 99 százalék esély mutatkozik (a maradék remény a skótoké...). Huszonkét csapat „helye” biztos az ágrajzban, íme:

Utóbbi képen jól látható, hogy a nyolcaddöntőben akár francia–német, amerikai–belga vagy éppen brazil–norvég párharc is jöhet, míg a címvédő argentinok meglehetősen könnyű ágon egyelőre (Portugália akkor kerül át rá potencionális negyeddöntős ellenfélként, ha megveri Kolumbiát holnap), de ennyire ne szaladjunk előre. 

Hogyan állnak a harmadik helyezettek?

Bosznia-Hercegovina, Paraguay, Ecuador, Svédország és Szenegál helye már biztos, még négy hely kiadó. Meglehetősen jó, 80% fölötti esélye van továbbjutni Iránnak és az L-csoport harmadik helyezettjének (Anglia, Horvátország vagy Ghána), míg az algériai–osztrákon mindkét csapatnak jó az iksz holnap – abban az esetben előbbi menne tovább fixen harmadikként. Kongó továbbjutási esélyei jelenleg nem magasak, de ha megveri Üzbegisztánt, akkor biztosan ott lesz a 32 között (akár Iránt vagy az algériai–osztrák meccs vesztesét megelőzve). Dél-Korea már csak alig több, mint 33 százalékban reménykedhet... 

1.Június 28., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Dél-Afrika–Kanada
2.Június 29., hétfő, 19.00
Houston, Houston Stadion		Brazília–Japán
3.Június 29., hétfő, 22.30
Boston, Boston Stadion		Németország–Paraguay
4.Június 30., kedd, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Hollandia–Marokkó
5.Június 30., kedd, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Elefántcsontpart–Norvégia
6.Június 30., kedd, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–Svédország
7.Július 1., szerda, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–C/E/H3
8.Július 1., szerda, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		L1–E/I/J/K3
9.Július 1., szerda, 22.00
Seattle, Seattle Stadion		Belgium–A/H/I/J3
10.Július 2., csütörtök, 2.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina
11.Július 2., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Spanyolország–J2
12.Július 3., péntek, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		K2–L2
13.Július 3., péntek, 5.00
Vancouver, BC Place		Svájc–E/G/I/J3
14.Július 3., péntek, 20.00
Dallas, Dallas Stadion		Ausztrália–Egyiptom
15.Július 4., szombat, 0.00
Miami, Miami Stadion		Argentína–Zöld-foki-szigetek
16.Július 4., szombat, 3.30
Kansas City, Kansas City Stadion		K1–D/E/I/L3
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

 

 

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