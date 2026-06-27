Vb 2026: kilenc párosítás hivatalos – mutatjuk az ágrajzot és a harmadikok helyzetét
Már csak egy játéknap, összesen hat mérkőzés maradt hátra a csoportkörből. A tizenhatból kilenc párharcot ismerünk hivatalosan, de a The Athletic kalkulátora szerint a Mexikó–Ecuador meccsre is több, mint 99 százalék esély mutatkozik (a maradék remény a skótoké...). Huszonkét csapat „helye” biztos az ágrajzban, íme:
Utóbbi képen jól látható, hogy a nyolcaddöntőben akár francia–német, amerikai–belga vagy éppen brazil–norvég párharc is jöhet, míg a címvédő argentinok meglehetősen könnyű ágon egyelőre (Portugália akkor kerül át rá potencionális negyeddöntős ellenfélként, ha megveri Kolumbiát holnap), de ennyire ne szaladjunk előre.
Hogyan állnak a harmadik helyezettek?
Bosznia-Hercegovina, Paraguay, Ecuador, Svédország és Szenegál helye már biztos, még négy hely kiadó. Meglehetősen jó, 80% fölötti esélye van továbbjutni Iránnak és az L-csoport harmadik helyezettjének (Anglia, Horvátország vagy Ghána), míg az algériai–osztrákon mindkét csapatnak jó az iksz holnap – abban az esetben előbbi menne tovább fixen harmadikként. Kongó továbbjutási esélyei jelenleg nem magasak, de ha megveri Üzbegisztánt, akkor biztosan ott lesz a 32 között (akár Iránt vagy az algériai–osztrák meccs vesztesét megelőzve). Dél-Korea már csak alig több, mint 33 százalékban reménykedhet...
|1.
|Június 28., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Dél-Afrika–Kanada
|2.
|Június 29., hétfő, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Brazília–Japán
|3.
|Június 29., hétfő, 22.30
Boston, Boston Stadion
|Németország–Paraguay
|4.
|Június 30., kedd, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Hollandia–Marokkó
|5.
|Június 30., kedd, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Elefántcsontpart–Norvégia
|6.
|Június 30., kedd, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Franciaország–Svédország
|7.
|Július 1., szerda, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–C/E/H3
|8.
|Július 1., szerda, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|L1–E/I/J/K3
|9.
|Július 1., szerda, 22.00
Seattle, Seattle Stadion
|Belgium–A/H/I/J3
|10.
|Július 2., csütörtök, 2.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina
|11.
|Július 2., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Spanyolország–J2
|12.
|Július 3., péntek, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|K2–L2
|13.
|Július 3., péntek, 5.00
Vancouver, BC Place
|Svájc–E/G/I/J3
|14.
|Július 3., péntek, 20.00
Dallas, Dallas Stadion
|Ausztrália–Egyiptom
|15.
|Július 4., szombat, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Argentína–Zöld-foki-szigetek
|16.
|Július 4., szombat, 3.30
Kansas City, Kansas City Stadion
|K1–D/E/I/L3