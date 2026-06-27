Vb 2026: kilenc párosítás hivatalos – mutatjuk az ágrajzot és a harmadikok helyzetét

Már csak egy játéknap, összesen hat mérkőzés maradt hátra a csoportkörből. A tizenhatból kilenc párharcot ismerünk hivatalosan, de a The Athletic kalkulátora szerint a Mexikó–Ecuador meccsre is több, mint 99 százalék esély mutatkozik (a maradék remény a skótoké...). Huszonkét csapat „helye” biztos az ágrajzban, íme:

Utóbbi képen jól látható, hogy a nyolcaddöntőben akár francia–német, amerikai–belga vagy éppen brazil–norvég párharc is jöhet, míg a címvédő argentinok meglehetősen könnyű ágon egyelőre (Portugália akkor kerül át rá potencionális negyeddöntős ellenfélként, ha megveri Kolumbiát holnap), de ennyire ne szaladjunk előre.

Hogyan állnak a harmadik helyezettek?

Bosznia-Hercegovina, Paraguay, Ecuador, Svédország és Szenegál helye már biztos, még négy hely kiadó. Meglehetősen jó, 80% fölötti esélye van továbbjutni Iránnak és az L-csoport harmadik helyezettjének (Anglia, Horvátország vagy Ghána), míg az algériai–osztrákon mindkét csapatnak jó az iksz holnap – abban az esetben előbbi menne tovább fixen harmadikként. Kongó továbbjutási esélyei jelenleg nem magasak, de ha megveri Üzbegisztánt, akkor biztosan ott lesz a 32 között (akár Iránt vagy az algériai–osztrák meccs vesztesét megelőzve). Dél-Korea már csak alig több, mint 33 százalékban reménykedhet...

We're pricing the likelihood of 🇩🇿 v 🇦🇹 draw at the betting market rate of 43% (the most likely of the 3 match outcomes). It's the result that takes both teams through.



🇭🇷 Croatia also qualifies with a draw (🇬🇭 Ghana is already there).



🇨🇩 Congo DR qualifies with a win (WDL at… pic.twitter.com/Q054UW401j — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 27, 2026

Current third place standings, as things stand on 27 June.



(these are NOT projected standings❗️)



🇸🇪🇪🇨🇧🇦🇵🇾🇸🇳 are in.



🇭🇷🇩🇿🇨🇩 hold it in their own hands.



🇭🇷🇩🇿 qualify with a draw.

🇨🇩 qualify with a win.



🇮🇷🇰🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 need team(s) above to fail.



🇺🇾 is out.



Tie-breaking criteria if… pic.twitter.com/u12ffD5v87 — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 27, 2026